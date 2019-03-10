Какой продукт нужно есть ежедневно людям с диабетом

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Эксперты советуют людям с диабетом есть малину каждый день
Эксперты советуют людям с диабетом есть малину каждый день / unsplash.com

Американские исследователи из Технологического института Иллинойса советуют включить в свой рацион малину людям, страдающим диабетом.

Влияние малины проверили на группе добровольцев с лишним весом, пишет EurekAlert!.

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32 участника разделили на две группы: в первой группе был диабет 2-го типа, а в другой – предиабет.

 
Предиабет – что это?
Это период жизни, который предшествует заболеванию сахарным диабетом.

Добровольцам давали завтрак с различными порциями замороженной малины – одна чашка, две чашки и вообще без малины. Ученые делали анализ крови в течение суток после завтрака в течение трех отдельных дней.

via GIPHY

Оказалось, что больше малины ели люди, тем меньше инсулина нужно клеткам поджелудочной для успешного контроля уровня глюкозы в крови. Этот эффект очень важен для людей с избыточным весом, которым обычно запрещают включать в рацион фрукты и ягоды из-за высокого содержания в них сахаров.

 
Диабет 2-типа что это?

Или же инсулинозависимый диабет. Это хроническое заболевание, при котором нарушается обмен веществ. В крови увеличивается содержание глюкозы (гипергликемия), что происходит вследствие недостатка выработки инсулина. То есть, клетки организма становятся невосприимчивыми к гормону инсулину.

 

Малина помогала организма перерабатывать свободные сахара. Фрукт помог снижать вес участникам.

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Теги: Здоровье Лечение исследования Новости Здоровье Диабет Профилактика заболеваний
Источник: 24 Канал
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