Какой продукт поможет защитить печень от воздействия алкоголя

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Овсянка поможет печени справиться с алкоголем
Овсянка поможет печени справиться с алкоголем / pixabay.com

Овсянка может быть натуральным средством, обеспечивающим защиту печени от алкогольной интоксикаиции

Ученые Делийского университета обнаружили оздоровительное свойство овсянки. Употребление овсяной каши может защитить печень от повреждений, вызванных употреблением алкоголя.

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Защитные свойства овса проявились в экспериментах на лабораторных мышах. Животные в течение 12 дней получали овсянку в количестве 125 и 250 мг фракции овса. После этого мышам вводились дозы 50% раствора этанола, чтобы спровоцировать характерное повреждение печени.

ВівсянкаОвсянка защитит печень от алкогольного повреждения

У мышей, которые перед алкоголем получали овсянку, печень была повреждена меньше. При этом, по словам специалистов, механизм, который обеспечивает защиту печени от острого алкогольного повреждения, им еще не понятен.

Исследования показали: овсяная каша препятствует всасыванию вредных веществ, выводимых печенью, что позволяет стабилизировать ее работу.

Авторы проекта также констатировали, что употребление овсянки может способствовать снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем с желудочно-кишечным трактом.

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Теги: Лечение Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Алкоголь
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