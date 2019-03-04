Какой продукт способен бороться с раком печени

Употребление в пищу помидоров снижает риск развития жировой болезни печени, рака и воспаления органа. К этому выводу пришли ученые из американского Университета Тафтса.

Все из-за каротиноидного пигмента ликопена, который содержится в томатах, пишет MedicalXpress.

Читайте также: Что нельзя говорить человеку, у которого рак

Исследователи заражали потомство мышей печеночным канцерогеном. После чего их кормили нездоровой пищей с высоким содержанием жиров с томатным порошком, который содержит ликопен, или без него.

После чего эксперты оценили состояние печени грызунов.

Оказалось, что кормление подопытных томатным порошком предотвращало чрезмерный рост онкоклеток в печени. Также это способствовало уменьшению количества бактерий, вызывающих воспаление.

Авторы исследования отмечают, что ликопен лучше усваивается организмом при потреблении томатов или томатного порошка, чем вещество отдельно. Это объяснили тем, что в помидорах содержатся дополнительные полезные вещества – витамины Е и C, минералы и пищевые волокна.

Для того, чтобы уберечь печень от болезней, необходимо ежедневно употреблять ежедневно 2-3 помидора или одну порцию томатного соуса.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.