Какой продукт способен бороться с раком печени

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Какой продукт способен бороться с раком печени
Какой продукт способен бороться с раком печени / unsplash.com

Употребление в пищу помидоров снижает риск развития жировой болезни печени, рака и воспаления органа. К этому выводу пришли ученые из американского Университета Тафтса.

Все из-за каротиноидного пигмента ликопена, который содержится в томатах, пишет MedicalXpress.

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Исследователи заражали потомство мышей печеночным канцерогеном. После чего их кормили нездоровой пищей с высоким содержанием жиров с томатным порошком, который содержит ликопен, или без него.

После чего эксперты оценили состояние печени грызунов.

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Оказалось, что кормление подопытных томатным порошком предотвращало чрезмерный рост онкоклеток в печени. Также это способствовало уменьшению количества бактерий, вызывающих воспаление.

Авторы исследования отмечают, что ликопен лучше усваивается организмом при потреблении томатов или томатного порошка, чем вещество отдельно. Это объяснили тем, что в помидорах содержатся дополнительные полезные вещества – витамины Е и C, минералы и пищевые волокна.

Для того, чтобы уберечь печень от болезней, необходимо ежедневно употреблять ежедневно 2-3 помидора или одну порцию томатного соуса.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Онкозаболевания исследования
Источник: 24 Канал
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