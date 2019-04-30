Какой продукт увеличивает риск преждевременной смерти на 50%

Шведские исследователи установили фактор, способный повышать риск преждевременной смерти на 50% у пожилых людей – употребление жирной рыбы.

Речь идет о полихлорированных бифенилах (ПХБ), которые накапливаются в крови человека в течение всей жизни, пишет MedicalExpress.

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Ученые из Уппсальского университета обнаружили, что серьезным риском преждевременной смерти у пожилых граждан выступает высокий уровень в крови ПХБ.

Эти вещества загрязняют окружающую среду. Они также могут накапливаться в жировой ткани.

Ученые в течение 10 лет наблюдали за более чем тысячей граждан. Они обнаружили, что люди, в чьей крови зафиксировали высокий уровень ПХБ, имели на 50% выше риск ранней смерти, чем те, у кого содержание опасных веществ было низким.

Полихлорированные бифенилы в больших концентрациях содержатся в жирной рыбе, включая салаку и дикий лосось.

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