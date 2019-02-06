Какой рацион может облегчить симптомы депрессии

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Здоровое питание
Здоровое питание / pixabay.com

Рацион, богатый питательными веществами, и в котором не преобладают жиры, может облегчить симптомы депрессии.

Ученый Джозеф Фьорт провел метаисследование, сравнив результаты 16 экспериментов. В целом в них приняли участие более 45 000 респондентов, у большинства из которых не была диагностирована клиническая депрессия, но наблюдалось депрессивное состояние, пишет EurekAlert.

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Когда человек потребляет меньше жиров и фастфуда, больше овощей и клетчатки – это положительно сказывается на его психическом здоровье, говорится в работе. Хорошие новости в том, что любые здоровые пищевые привычки, а не особая диета, служат для профилактики депрессии. В сочетании с физической активностью эффект улучшается.


Здоровое питание уменьшает риск возникновения депрессии//pixabay.com

Интересно, что у женщин связь между образом жизни и здоровьем оказалась сильнее, чем у мужчин, но ученые пока не находят причин этого. В дальнейшем они рассчитывают выяснить, как рацион влияет на состояние пациентов с психическими расстройствами, которые требуют клинического лечения.

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Теги: Здоровая жизнь Психология Здоровье Депрессия Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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