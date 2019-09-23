Какой термометр выбрать: виды и точность измерения
В сезон простуд или гриппа без термометра не обойтись. Но какой именно градусник выбрать для домашнего пользования, какой предоставит точные показатели, и какой лучше всего подойдет детям?
Какой бы тип термометра вы не выбрали, он должен быть точным, безопасным и удобным в использовании.
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Ртутный термометр
Традиционный термометр это сосуд из стекла, внутри которого находится трубка-капилляр, герметично запаянная с двух сторон. Из нее полностью выкачан воздух, на одном конце находится емкость с ртутью, которая соединена с капилляром тонким перешейком, что предотвращает самостоятельное возвращение ртути. Для фиксации температуры в цифровом выражении под капилляром крепится планка со шкалой от 34°С до 42°C. При нагревании ртути, она начинает движение по капилляру и останавливается на значении, соответствующем текущей температуре тела пользователя. Чтобы вернуть ртуть в исходное положение (резервуар), термометр надо "встряхнуть".
Преимущества:
Точность и простота измерения.
Низкая цена.
Недостатки:
При механическом повреждении есть большой риск отравиться парами ртути.
Продолжительность измерения – 5-10 мин.
Важно: ртуть – это металл, опасный для жизни и здоровья человека, а в термометре его находится до 2 г. Если измеритель разбился, то при Т = 18°С начинается испарение ртути, воздух насыщается ядовитыми парами. Поскольку при ударе ртуть разделяется на мелкие капли, которые практически невозможно собрать, то ядовитые пары поступают в помещение до полного испарения.
Электронный термоме
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Современные электронные термометры приобретают все большую популярность среди пользователей. Основные составляющие – электронная схема и температурный датчик из сплава 2-х металлов, помещенный в корпус из пластика.
Преимущества:
Удобно измерять температуру детям.
Продолжительность измерения 1-3 мин.
Есть модели с подсветкой и гибким наконечником, что комфортно ночью.
Может иметь память и сам выключаться.
Есть в удобных формах: термометр-пустышка и термометры с окончаниями в виде игрушек.
Недостатки:
Не так точны, как ртутные
Необходима замена батареек в перспективе. Очень часто это происходит в самый неподходящий момент.
Выбирая электронный термометр, надо учесть несколько моментов:
Размер памяти. При необходимости наблюдения за температурой в динамике, надо приобрести термометр с памятью.
Есть модели в водонепроницаемом корпусе, которые кроме измерения температуры тела можно использовать для измерения температуры воды. С его помощью мама сможет быстро приготовить ванну для малыша.
Возможность дезинфекции. Существуют модели, которые можно мыть и обрабатывать с помощью дезсредств, именно они будут лучшим выбором для клиник и больниц.
Инфракрасный термометр
Инфракрасные термометры фиксируют тепло (инфракрасное излучение), которое идет от тела пациента в области исследования. Определяет эквивалент при измерении орально, для чего применяется алгоритм, построенный на основании данных о фактической температуре тела. Расстояние до исследуемого объекта зависит от модели измерителя и составляет от 2 до 10 см. Значение температуры появляется через 1-2 секунды на дисплее в единицах по Цельсию или Фаренгейту.
Преимущества:
Удобный в использовании, особенно при измерении температуры спящим детям.
Подсветка, память, сам отключается.
Сверхскорость измерения.
Существуют лобные (темпоральные) и ушные термометры.
Некоторые модели имеют функцию 3 в 1 – измерение температуры воды, воздуха и молочной смеси (есть даже 7 в 1).
Недостатки:
Погрешности (особенно при неправильном измерении).
Дорогой.
Часто погрешность дает не термометр, а неправильная техника измерения!
Поэтому следуйте правилам инструкции.
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