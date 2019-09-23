Какой термометр выбрать: виды и точность измерения

В сезон простуд или гриппа без термометра не обойтись. Но какой именно градусник выбрать для домашнего пользования, какой предоставит точные показатели, и какой лучше всего подойдет детям?

Какой бы тип термометра вы не выбрали, он должен быть точным, безопасным и удобным в использовании.

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Ртутный термометр

Традиционный термометр это сосуд из стекла, внутри которого находится трубка-капилляр, герметично запаянная с двух сторон. Из нее полностью выкачан воздух, на одном конце находится емкость с ртутью, которая соединена с капилляром тонким перешейком, что предотвращает самостоятельное возвращение ртути. Для фиксации температуры в цифровом выражении под капилляром крепится планка со шкалой от 34°С до 42°C. При нагревании ртути, она начинает движение по капилляру и останавливается на значении, соответствующем текущей температуре тела пользователя. Чтобы вернуть ртуть в исходное положение (резервуар), термометр надо "встряхнуть".

Преимущества:

Точность и простота измерения.

Низкая цена.

Недостатки:

При механическом повреждении есть большой риск отравиться парами ртути.

Продолжительность измерения – 5-10 мин.

Важно: ртуть – это металл, опасный для жизни и здоровья человека, а в термометре его находится до 2 г. Если измеритель разбился, то при Т = 18°С начинается испарение ртути, воздух насыщается ядовитыми парами. Поскольку при ударе ртуть разделяется на мелкие капли, которые практически невозможно собрать, то ядовитые пары поступают в помещение до полного испарения.

Электронный термоме

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Современные электронные термометры приобретают все большую популярность среди пользователей. Основные составляющие – электронная схема и температурный датчик из сплава 2-х металлов, помещенный в корпус из пластика.

Преимущества:

Удобно измерять температуру детям.

Продолжительность измерения 1-3 мин.

Есть модели с подсветкой и гибким наконечником, что комфортно ночью.

Может иметь память и сам выключаться.

Есть в удобных формах: термометр-пустышка и термометры с окончаниями в виде игрушек.

Недостатки:

Не так точны, как ртутные

Необходима замена батареек в перспективе. Очень часто это происходит в самый неподходящий момент.

Выбирая электронный термометр, надо учесть несколько моментов:

Размер памяти. При необходимости наблюдения за температурой в динамике, надо приобрести термометр с памятью.

Есть модели в водонепроницаемом корпусе, которые кроме измерения температуры тела можно использовать для измерения температуры воды. С его помощью мама сможет быстро приготовить ванну для малыша.

Возможность дезинфекции. Существуют модели, которые можно мыть и обрабатывать с помощью дезсредств, именно они будут лучшим выбором для клиник и больниц.

Инфракрасный термометр

Инфракрасные термометры фиксируют тепло (инфракрасное излучение), которое идет от тела пациента в области исследования. Определяет эквивалент при измерении орально, для чего применяется алгоритм, построенный на основании данных о фактической температуре тела. Расстояние до исследуемого объекта зависит от модели измерителя и составляет от 2 до 10 см. Значение температуры появляется через 1-2 секунды на дисплее в единицах по Цельсию или Фаренгейту.

Преимущества:

Удобный в использовании, особенно при измерении температуры спящим детям.

Подсветка, память, сам отключается.

Сверхскорость измерения.

Существуют лобные (темпоральные) и ушные термометры.

Некоторые модели имеют функцию 3 в 1 – измерение температуры воды, воздуха и молочной смеси (есть даже 7 в 1).

Недостатки:

Погрешности (особенно при неправильном измерении).

Дорогой.

Часто погрешность дает не термометр, а неправильная техника измерения!

Поэтому следуйте правилам инструкции.

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