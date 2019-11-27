Какой тип масла лучше всего влияет на мозг и поможет больным с деменцией

Оливковое масло – важный компонент здорового рациона. Однако, какой тип оливкового масла выбрать, чтобы улучшить работу мозга и принести организму максимальную пользу.

Ученые из Римского университета ла Сапьенца пришли к выводам, что оливковое масло экстра-класса (extra virgin olive oil) может улучшать память и вообще работу мозга.

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Рацион с добавлением оливкового масла также может помочь больным с деменцией. Наиболее распространенная из деменций – болезнь Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера – что это? Люди с болезнью Альцгеймера теряют возможность мыслить, принимать решения, постепенно они теряют свою личность. Этот процесс может длиться десятилетиями, к смерти от причины, не связанной с болезнью Альцгеймера.

Нейробиологи говорят, что болезнь Альцгеймера коснется каждого второго

Пока исследователи не обозначили четкой причины болезни Альцгеймера и деменции, но одна из возможных причин – накопление тау-белка в мозге.

А недавние исследования свидетельствуют о том, что рацион с добавлением оливковых масел, влияет на секрецию тау-белка, замедляя прогрессирование нейродегенеративных заболеваний.

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Эксперимент с оливковым маслом

Исследователи провели эксперименты на мышах, которых пол года кормили с добавлением оливкового масла.

Чтобы сохранить здоровье мозга, добавляйте в свой рацион оливковое масло

За шесть месяцев специалисты проверили их память и способности к обучению.

В результате те грызуны, чей рацион был с добавлением оливкового масла, показали изменения таких показателей: у них улучшилась рабочая, пространственная и учебная память.

Показатели были связаны с уменьшением концентрации тау-белка в мозге.

Исследование является подтверждением предыдущих выводов ученых о том, что оливковое масло богато на антиоксиданты, уменьшает воспаления и улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы.

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