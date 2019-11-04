Какой тип тренировки улучшает память на 30% – исследование

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Интенсивная тренировка
Интенсивная тренировка / costimg.pw

Спорт и физическая активность – это хорошая форма, укрепление мышц, дополнительный источник энергии. Теперь появилась еще одна причина заниматься спортом. Ученые назвали тип тренировок, который улучшает работу мозга.

Ученые из Университета Макмастера провели исследования, согласно которым понятно, что тренировки улучшают память.

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Суть исследования

К эксперименту было привлечено людей в возрасте 60-88 лет.

Участники занимались спортом три раза в неделю: первая группа имела интенсивные тренировки, состоящие из четырех упражнений высокой интенсивности на беговой дорожке в течение 4 минут.

Вторая группа участников выполняла тренировки средней тяжести – аэробный комплекс упражнений в течение 50 мин. Третья группа выполняла только растяжку.

Эксперимент продолжался 12 недель.

Люди, которые выполняли интенсивные тренировки, улучшили производительность памяти на 30%,
– резюмировали ученые.


С помощью интенсивной тренировки можно быстро избавиться от лишнего веса

Другие преимущества интенсивных тренировок

Те, кто занимаются по системе HIIT, гораздо быстрее избавляются жировых отложений. Такие тренировки стимулируют обмен веществ как на базовом уровне (весь организм), так и в отдельных клетках, в частности, мышечных.

Интенсивные упражнения заставляют организм использовать жир в качестве "топлива" для клеток.

Итак, интенсивные тренировки помогают сжечь больше жиров в течение тренировки и потерять гораздо больше калорий, чем во время традиционных комплексов упражнений.

Эффект от похудения продолжается еще несколько часов после тренировки. Это происходит потому, что организм сжигает калории, чтобы компенсировать дефицит кислорода.

В среднем за месяц от интервальных тренировок человек может похудеть на 1,58 килограмма. А с помощью умеренных тренировок может избавиться 1,13 кг.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Спорт Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь исследования
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