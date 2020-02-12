Открытие: высокий уровень тестостерона увеличивает риски диабета и рака

Масштабное исследование геномов свыше 425 тыс. человек доказало влияние уровня тестостерона на появление и развитие ряда тяжелых заболеваний. Избыток гормона может вызвать различные типы рака и другие тяжелые заболевания. Причем у мужчин и женщин это проявляется совершенно по-разному.

Британские ученые представили результаты крупнейшего на сегодня исследования по генетической регуляции уровня половых гормонов на определенные заболевания.

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Наблюдения ученых доказали, что повышенный уровень гормона тестостерона, который обусловлен генетическими факторами, может повышать и снижать риски определенных заболеваний в зависимости от пола.

Избыток тестостерона увеличивает риски развития сахарного диабета второго типа, рака груди и эндометрии у женщин. У мужчин высокий уровень гормона снижает риски диабета, но повышает вероятность опухоли простаты.

Суть исследования

Чтобы доказать причинно-следственную связь, ученые изучили геномы свыше 425 тысяч человек и определили две тысячи пятьсот семьдесят один генетический вариант, связанный с различиями в уровнях тестостерона и глобулина, связывающего половые гормоны.

Результаты наблюдений показали, что ассоциации с заболеваниями являются причинными, а не корреляционными. Так, высокий уровень тестостерона у женщин повышал риск сахарного диабета второго типа на 37%, а синдрома поликистозных яичников на 51%. У мужчин, наоборот, риски диабета снижались на 14%.



Добавки для повышения тестостерона могут провоцировать онкологические заболевания/Фото:Unsplash

Риски рака повышались в среднем до 23% в зависимости от уровня тестостерона.

Полученные результаты дают ранее неизвестные данные о влиянии тестостерона на заболевания. Гендерные различия подчеркивают, что дальнейшие исследования должны отдельно рассматривать влияние тестостерона на болезни у мужчин и женщин, – резюмировали авторы.

Ученые подчеркивают, что до тех пор пока не будут проведены новые исследования о влиянии уровня тестостерона на другие заболевания, в частности – сердечно-сосудистые, необходимо с большой осторожностью использовать добавки для повышения тестостерона.

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