Какой вид спорта является самым полезным для здоровья

По мнению исследователей, плавание является одним из самых полезных видов спорта, может стать причиной долголетия, а также повышает кардиореспираторную выносливость, что помогает сердечно-сосудистой системе выдерживать физические нагрузки.

Об этом пишет издание Express. Ученые провели исследование, в котором приняли участие более 40 тысяч мужчин в возрасте от 20 до 90 лет. За людьми из эксперимента наблюдали в течение 32 лет. В результате было обнаружено, что плавание снижает уровень риска смерти на 50%, чем бег и спортивная ходьба.

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Ведущий научный сотрудник Стивен Блэр, профессор физических наук в Университете Южной Каролины, был удивлен результатом. Он ожидал, что бегуны также имеют меньший риск умереть, как и пловцы.



Ученые назвали плавание полезным видом спорта / Unsplash

Стивен Блэр подчеркнул, что плавание является полезной альтернативой традиционным режимам физических упражнений для улучшения кардиореспираторной выносливости для широкой популяции, а также для пациентов, страдающих хроническими заболеваниями.

Плавание может быть хорошей альтернативой физическим упражнением для лиц, которые не могут участвовать в беге или других формах физических нагрузок,

– добавил профессор физических наук.

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