Какой вкусный продукт может уберечь от потери слуха

Медики из Южной Кореи обнаружили, что шоколад может способствовать замедлению потери слуха, а также появлению шума в ушах у людей среднего возраста.

Результаты исследования опубликовали в журнале Nutrients.

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Ученые в рамках национального обследования здоровья и питания в 2012-2013 годах провели анализ состояния здоровья людей.

Они обнаружили, что риск потери слуха в возрасте от 40 до 64 лет значительно ниже среди людей, которые регулярно употребляют шоколад.

Врачи объяснили результаты исследования тем, что в какао содержатся химические вещества, называемые полифенолы. Они обладают сильными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые могут защитить от повреждения слуха.

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