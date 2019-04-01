Какой вкусный продукт подавляет рост клеток рака

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Рак молочной железы
Рак молочной железы / synaptica.es

Американские исследователи выяснили, что употребление грецкого ореха способно подавлять рост и развитие рака молочной железы.

К такому выводу пришли ученые из Университета Маршала, пишет журнал Nutrition Research.

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Ученые провели клиническое исследование, в котором приняли участие отобранные женщины с опухолями молочной железы, достаточно большими для биопсии, с целью исследования и патологии. Их поделили на группы, одна из которых потребляла орехи, другая же группа была контрольной.

Перед исследованием всем сделали биопсию. Первая группа употребляла 57 граммов грецких орехов в день до следующей операции.

 
Биопсия – что это?

Это метод исследования, при котором удаляют кусок пораженной ткани для детального исследования. Чаще всего используется для анализа онкоклеток.

Патологические исследования подтвердили, что опухоли были раком молочной железы у всех женщин, участвовавших в исследовании. Через две недели после биопсии во время операции специалисты взяли дополнительные образцы раковой опухоли.

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Употребление грецких орехов подавляет рост клеток рака молочной железы

Эксперты зафиксировали изменения в экспрессии 456 генов в двух образцах.

Вывод ученых: потребление грецкого ореха изменяет экспрессию генов у женщин с подтвержденным раком молочной железы и уменьшает рост опухоли.

 
Рак молочной железы – причины возникновения
  • ранняя менструация (до 12 лет);
  • поздняя менопауза;
  • рожать первого ребенка после 35 лет, или женщины, которые вообще никогда не рожали;
  • наличие мастопатии (доброкачественного заболевания молочной железы);
  • ожирение;
  • сахарный диабет;
  • гипертоническая болезнь;
  • плохая экология;
  • стрессы;
  • вредные привычки (курение и злоупотребление алкоголем).

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Теги: исследования Новости Здоровье Здоровье Лечение Онкозаболевания
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