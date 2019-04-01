Какой вкусный продукт подавляет рост клеток рака
Американские исследователи выяснили, что употребление грецкого ореха способно подавлять рост и развитие рака молочной железы.
К такому выводу пришли ученые из Университета Маршала, пишет журнал Nutrition Research.
Читайте также: Какие дозы алкоголя и табака могут вызвать рак
Ученые провели клиническое исследование, в котором приняли участие отобранные женщины с опухолями молочной железы, достаточно большими для биопсии, с целью исследования и патологии. Их поделили на группы, одна из которых потребляла орехи, другая же группа была контрольной.
Перед исследованием всем сделали биопсию. Первая группа употребляла 57 граммов грецких орехов в день до следующей операции.
Это метод исследования, при котором удаляют кусок пораженной ткани для детального исследования. Чаще всего используется для анализа онкоклеток.
Патологические исследования подтвердили, что опухоли были раком молочной железы у всех женщин, участвовавших в исследовании. Через две недели после биопсии во время операции специалисты взяли дополнительные образцы раковой опухоли.
Употребление грецких орехов подавляет рост клеток рака молочной железы
Эксперты зафиксировали изменения в экспрессии 456 генов в двух образцах.
Вывод ученых: потребление грецкого ореха изменяет экспрессию генов у женщин с подтвержденным раком молочной железы и уменьшает рост опухоли.
- ранняя менструация (до 12 лет);
- поздняя менопауза;
- рожать первого ребенка после 35 лет, или женщины, которые вообще никогда не рожали;
- наличие мастопатии (доброкачественного заболевания молочной железы);
- ожирение;
- сахарный диабет;
- гипертоническая болезнь;
- плохая экология;
- стрессы;
- вредные привычки (курение и злоупотребление алкоголем).
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.