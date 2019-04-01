Какой вкусный продукт подавляет рост клеток рака

Американские исследователи выяснили, что употребление грецкого ореха способно подавлять рост и развитие рака молочной железы.

К такому выводу пришли ученые из Университета Маршала, пишет журнал Nutrition Research.

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Ученые провели клиническое исследование, в котором приняли участие отобранные женщины с опухолями молочной железы, достаточно большими для биопсии, с целью исследования и патологии. Их поделили на группы, одна из которых потребляла орехи, другая же группа была контрольной.

Перед исследованием всем сделали биопсию. Первая группа употребляла 57 граммов грецких орехов в день до следующей операции.

Биопсия – что это? Это метод исследования, при котором удаляют кусок пораженной ткани для детального исследования. Чаще всего используется для анализа онкоклеток.

Патологические исследования подтвердили, что опухоли были раком молочной железы у всех женщин, участвовавших в исследовании. Через две недели после биопсии во время операции специалисты взяли дополнительные образцы раковой опухоли.



Употребление грецких орехов подавляет рост клеток рака молочной железы

Эксперты зафиксировали изменения в экспрессии 456 генов в двух образцах.

Вывод ученых: потребление грецкого ореха изменяет экспрессию генов у женщин с подтвержденным раком молочной железы и уменьшает рост опухоли.

Рак молочной железы – причины возникновения ранняя менструация (до 12 лет);

поздняя менопауза;

рожать первого ребенка после 35 лет, или женщины, которые вообще никогда не рожали;

наличие мастопатии (доброкачественного заболевания молочной железы);

ожирение;

сахарный диабет;

гипертоническая болезнь;

плохая экология;

стрессы;

вредные привычки (курение и злоупотребление алкоголем).

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