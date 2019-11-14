Какой вред могут нанести электронные сигареты: исследование

До вспышки смертей в США, исследований о вреде электронных сигарет было крайне мало. Преимущественно, компании заявляли о том, что их продукция – безопасная альтернатива курению.

Специалисты ознакомились с влиянием электронных сигарет на организм и пришли к выводу, что даже после недолгого пользования могут появиться проблемы со здоровьем, сообщает Medical Xpress.

Читайте также: От курения вейпа умерли 39 человек в США и 2 человека в Великобритании

Недавно ученые уже отмечали, что электронные сигареты наносят такой же вред, как курение, ведь могут вызвать рак легких. Новое исследование не только подтверждает то, что эта продукция не безопасна, но и говорит о том, что курение электронных сигарет может вызвать не только болезни легких, но и мозга и сердечно-сосудистые заболевания.



Вейп – не замена обычным сигаретам

Как электронные сигареты влияют на здоровье

Даже после непродолжительного вейпинга у человека может возникнуть эндотелиальная дисфункция (нарушение нормальной функции эндотелия), что приводит к различным сердечно-сосудистым заболеваниям.

Также у любителя покурить может появиться окислительный стресс кровеносных сосудов, головного мозга и легких.

Важно, что мы определили фермент NOX-2, который опосредовал влияние электронных сигарет на мозг и сердечно-сосудистую систему. Мы обнаружили, что во время испарения жидкости в е-сигаретах вырабатывается токсическое вещество под названием "акролеин", которое активирует разрушительное воздействие NOX-2. Влияние мацитентана и бепридила свидетельствует о том, что электронные сигареты способны вызвать сужение сосудов и ухудшить антиоксидантную систему и работу наших клеток,

– говорится в исследовании.

Как проводилось исследование

Группа ученых проверила действие электронных сигарет на людях и мышах. 20 человек согласились пройти исследование и оказалось, что даже после первой процедуры курения частота сердечных сокращений увеличилась, напряженность артерий возросла и функция эндотелия нарушалась.

Ученые привлекли к испытанию 120 мышей и давали вдыхать им пар от вейпа по 20 минут 6 раз в день. Проверив их состояние здоровья на протяжении одного, трех и шести дней они обнаружили, что в организме вырабатывается токсичный фермент.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.