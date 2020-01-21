Какой жир в нашем теле отвечает за похудение и как его активизировать

Что такое бурый жир и почему он помогает похудеть. Сколько видов жира в целом есть в нашем организме и какой из них является "хорошим" жиром.

Анастасия Белоус, диетолог клиники Refuture Clinic рассказала для Anywell особенности функций жира в организме.

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Каким бывает жир в нашем теле

Жировые клетки могут быть белыми или коричневыми. Белые жировые клетки имеют в структуре одну липидную каплю, а коричневые — много капель и железосодержащие митохондрии. Именно высокое содержание железа придает коричневому жиру оттенок. Из-за высокого потребления кислорода коричневый жир имеет больше капилляров, чем белый жир.

Тот жир, который накапливается вокруг талии или бедер человека, является белым жиром и следствием хранения избыточных калорий. А бурый жир находится в области спины, почек, плеч и шеи. Его количество в организме взрослого человека очень небольшое, а вот в теле новорожденного малыша может достигать 5% массы тела. Именно бурый жир защищает организм ребенка от переохлаждения.

Бурый жир образуется естественным образом, с рождения. Впрочем, с возрастом и при условии избыточного веса, его процент уменьшается. К тому же, его количество может уменьшаться, если в организме нарушен процесс выработки мелатонина, а значит, необходимо иметь налаженный режим сна, и ложиться спать до 23.00.



Не превышайте дневную норму калорий/Фото:Unsplash

Как поддерживать количество бурого жира в норме

Улучшить показатели количества бурого жира в организме помогут закаливание, физическая активность и здоровый рацион.

Как бурый жир поможет избавиться от лишнего веса

Бурый жир помогает худеть. Такой процесс специалисты объясняют термогенетичным действием, то есть организм тратит энергию, чтобы согреться. Бурый жир способствует сжиганию калорий, а не их накоплению.

Закаливание – эффективный способ увеличить количество бурого жира в организме, однако процесс запускается только тогда, если делать это на регулярной основе.



Идеально, начать закаляться еще в детстве/Фото:Unsplash

Можно ли превратить белый жир в полезный бурый

Исследования на грызунах показывают, что белый жир может превращаться в бурый под влиянием гормона иризина, который вырабатывается во время выполнения физических упражнений. Впрочем, в отличие от мышей, у людей под действием иризина в бурый трансформируются лишь единичные клетки белого жира. Но во время проведения экспериментов на клетках человеческой белой жировой ткани их удалось заставить приобретать признаки бурой жировой ткани под действием холода: напомним, основная задача бурого жира – защищать от переохлаждения.

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