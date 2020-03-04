Какова безопасная дистанция с больными коронавирусом

Каким должно быть расстояние между здоровым человеком и больным коронавирусом Covid-2019. Можно ли заразиться инфекцией в бытовых условиях самоизоляции и сколько времени коронавирус живет на поверхностях.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США опубликовал рекомендации гражданам, в которых говорится о контактах с зараженными Covid-19.

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На какое расстояние отходить от больного коронавирусом

Безопасная дистанция, которая позволит избежать инфицирования – шесть футов (1,8 метра).

Как известно, коронавирус распространяется от человека к человеку в крошечных каплях слюны и слизи диаметром более 5 микрометров. То есть, если больной чихает, кашляет или ест, находясь на этом расстоянии от здорового человека, частички могут попасть на его слизистую оболочку глаза, носа или рта – и вирус проникнет в организм.

Сколько микрограммов вируса передается в воздухе

Ученые, исследующие Covid-19, не уверены, может ли вирус распространяться в виде более мелких и сухих капель – аэрозолей диаметром менее 5 микрометров. Аэрозоли остаются в воздухе дольше и обычно попадают в организм через легкие. Так распространяются, например, туберкулез и корь. Но даже если с коронавирусом это так, то это не основной механизм его распространения.

Как долго живет коронавирус на поверхностях

Также ученые не знают, насколько долго Covid-19 может жить на поверхности различных предметов. По данным ВОЗ, "коронавирусы сохраняют жизнеспособность на поверхностях от пары часов до нескольких дней", в зависимости от температуры, влажности и других условий.

Директор Центра контроля и профилактики, Роберт Редфорд, отметил, что на стали или меди вирус живет в среднем около двух часов, а на пластике или картоне – значительно дольше

По предварительным оценкам, максимальный срок, в течение которого различные коронавирусы могут выживать без хозяев, составляет девять дней.

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