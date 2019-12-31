Какова норма холестерина в крови и что такое липидограмма

Липидограмма – это биохимический анализ, показывающий соотношение различных жировых соединений (липидов или холестерина) в крови человека. Этот анализ нужно сдавать ежегодно.

О липидограмме рассказал семейный врач Михаил Цюрак.

Темы: Анализ крови: о чем свидетельствуют ваши показатели

Липидограмму нужно сдавать часто, чтобы знать риск инфаркта, инсульта, атеросклероза, диабета и прочих сложных заболеваний.

О чем свидетельствуют показатели липидограммы: как понять результаты анализов

Общий холестерин – показывает общее количество холестерина. При повышении указывает на возможность возникновения атеросклероза сосудов. Однако если он в норме, это еще не означает, что опасности нет. Нормальный уровень – 4-5 ммоль/л.

ХС-ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности), который называют "хорошим" холестерином. Это белковый комплекс, транспортирующий холестерин из крови в печень. Идеальный его уровень – выше 1 ммоль/л.

ХС-ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности) и ХС-ЛПОНП (холестерин липопротеинов очень низкой плотности) – это две группы "плохого" холестерина. Норма для людей, которые находятся в группе риска – 1,8 ммоль/л, норма для людей, которые вне группы риска – 3 ммоль/л.

Триглицериды – комплексы жирных кислот и глицерина. Они не являются вредными, но повышение этого показателя на фоне снижения полезного холестерина ЛПВП указывает на высокий риск атеросклероза.

Коэффициент атерогенности (КА) рассчитывают по нескольким формулам. Самой популярной является следующая: КА=(общий холестерин – ХС-ЛПВП)/ХС – ЛПВП. Если коэффициент выше, чем 3 – это свидетельствует о высоком риске атеросклероза.

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