Какова ситуация с украинцами, которые остались в Ухане: ответ МИД
Сегодня, 20 февраля, в Украину прилетел самолет с эвакуированными украинцами из китайского Уханя. Однако не все граждане смогли вернуться домой, отказавшись от эвакуации. Какова их судьба – читайте дальше.
Об этом написала спикер МИД Украины Екатерина Зеленко на своей странице в твиттере.
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По словам Зеленко, Посольство Украины в Китайской Народной Республике поддерживает связь с украинцами, которые отказались от эвакуации и остались в Ухане и других городах, и оказывает им организационную, финансовую и консультативную помощь.
Украинские консулы общаются с гражданами Украины, которые остались в Китае, в социальных сетях, в частности, в мессенджере WeChat.
"Самолет с эвакуированными гражданами вылетел в Украину, а работа наших дипломатов в Китае продолжается. Посольство Украины в КНР – на постоянной связи с украинцами, которые отказались от эвакуации и остались в городе Ухань и других городах. Им оказывают организационную, финансовую и консультативную помощь", – сказала пресс-секретарь МИД.
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