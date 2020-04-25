Какова ситуация в медучреждениях Украины: фото и видео из больниц

Каждый шестой зараженный COVID-19 в Украине – это медик. Врачи сейчас работают в усиленном режиме, однако не всегда сами же достаточно защищены. Из-за вируса по стране прокатилась и волна увольнений среди медицинских работников.

Журналисты 24 канала узнавали, в каких условиях работают украинские медики в разных областях Украины.

Важно В Украине зафиксировано 8 125 случаев заражения коронавирусом

Почаев, Тернопольщина

Почаев на Тернопольщине, уже 4 дня полностью на карантине – ни заехать, ни выехать. 8-тысячный город стал очагом заболевания коронавирусом. Одна из причин – местная Лавра проигнорировала карантин на Пасху.

В Почаеве сейчас с полсотни подтвержденных диагнозов. Один человек умер. Местную больницу полностью переработали под инфекционный госпиталь. Но когда началась вспышка у самих медиков – не оказалось элементарной защиты.

"Мы начали готовиться к коронавирусу, начали заказывать медтехнику – нет ничего, подняли цены, денег нет", – рассказала главная медицинская сестра Почаевской районной больницы Людмила Зиневич

Практически все, что сейчас есть у медиков для борьбы с коронавирусом, куплено за деньги неравнодушных. Денег в городском бюджете не оказалось.

Большую роль сыграла помощь волонтеров, которые создали группу в вайбере. Благодаря им, обеспечено большую часть. Они нам закупили и костюмы одноразовые, многоразовые, и очки,

– подчеркнул директор Почаевской районной больницы Богдан Кучер.

По словам медсестер, этих средств не хватает, и они выкручиваются как только могут.

"Одноразовый костюм мы замачиваем в дезрастворе на час, потом несем на прачечную. Прачечная стирает, сушит... И мы снова его одеваем. Сегодня у нас была главная медсестра, она сказала респираторы постирать, высушить и ходить дальше", – рассказала младшая медсестра рентгенкабинета Татьяна Демчук.

Больница в Почаеве и врачи в одноразовых защитных костюмах, которые используют многократно / Скриншоты

Львов

Во Львовскую инфекционную больницу посторонним вход запрещен, поэтому свое защитное снаряжение врачи продемонстрировали журналистам за воротами. По словам медиков, костюмами они обеспечены. Часть защитных средств закупило государство, и без помощи волонтеров и меценатов тоже не обошлось.

"Нужно понимать, что у нас достаточно защитной одежды, других средств защиты. Но, если эпидемия повернется в такое русло, как в Италии или Великобритании, Испании – то эти средства будут иссякать очень быстро", – пояснил врач-инфекционист Львовской областной инфекционной больницы Андрей Орфин.



Врач-инфекционист больницы во Львове показал защитный костюм / Скриншоты

В больнице уже почти 80 больных коронавирусом. Самим работникам делают тесты каждые 5 – 7 дней, пока все – негативные. Хотя, по информации местной ОГА, в целом во Львовской области уже 49 медработников подхватили COVID-19.

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Черновцы

Черновицкая областная больница – базовое учреждение для больных COVID-19 в регионе, который можно считать эпицентром эпидемии в Украине. Сейчас там почти 1,5 тысячи больных.

Увеличилось количество именно тяжелых больных, которые сразу в реанимацию поступают. На кислородную дотацию и на апараты ИВЛ,

– сообщил гендиректор Черновицкой областной клинической больницы Сергей Цинтар.

Врачи говорят, что средств защиты для них хватает. Однако это не спасло 44 медиков от заражения. Они заразились от пациентов, которые и сами не знали, что у них коронавирус.

"Чтобы не было заражения других – сейчас на карантине урология и сосудистая хирургии до 29 апреля. Сотрудники сейчас на больничном, подтвержден коронарвирус. Кое-кто лечится стационарно, некоторые под наблюдением семейного врача", – отметил Сергей Цинтар.

В Черновицкой областной больнице средств защиты хватает, однако уже 44 медика заразились COVID-19 / Скриншоты

Общая статистика по Украине

Коронавирусом в Украине инфицировано уже почти 1,5 тысячи медиков;

145 медиков уже выздоровели.

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