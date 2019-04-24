Каковы преимущества и недостатки обрезания

Существуют медицинские показания, когда без обрезания не обойтись. В таком случае нет смысла рассуждать и взвешивать все "за" и "против", нужно прислушиваться к врачу.

Об основных преимуществах и недостатках обрезания рассказала сексолог Ольга Власенко.

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Что дает обрезание тем, у кого есть медицинское показания, а также тем, кто принял такое решение без них?

Плюсы обрезания:

снижение риска инфекций мочевыводящих путей; снижение риска проблем, связанных с недостаточным выведением головки полового члена; снижение риска инфицирования вирусом папилломы человека (ВПЧ), а это снижает риск возникновения рака полового члена или рака шейки матки у партнерши при передачи ВПЧ во время незащищенного полового акта; снижение риска инфицирования другими инфекциями (ВИЧ, герпес 2 типа).

Почему так происходит?

Во время полового акта при движениях крайней плоти возможно возникновение микротравм, которые становятся повышают риск заражения вирусами. Все эти риски можно минимизировать, если необрезанный парень или мужчина будет правильно следить за гигиеной полового члена и пользоваться презервативами.

Но у медали всегда две стороны, поэтому нам стоит поговорить о рисках

Недостатки и риски (в среднем, у 1 из 200 пациентов):

кровотечение;

повреждения полового члена;

дискомфорт и боль в послеоперационном периоде (эти риски ниже, если обрезание сделано ребенку грудного возраста, поэтому в США, например, обрезание часто делают в возрасте 1-10 дней после рождения);

недостаточное/избыточное удаление ткани, рубцовые изменения;

снижение чувствительности полового члена.

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