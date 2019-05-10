Каковы полезные свойства растительного молока

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Растительное молоко: польза и вред
Растительное молоко: польза и вред / pixabay.com

На прилавках супермаркетов вместе с обычным коровьим молоком покупатели все чаще видят рядом несколько видов растительного: овсяное, рисовое, миндальное, кокосовое... Широкий выбор такого напитка представлен, в основном, в специализированных и интернет-магазинах.

Какие полезные свойства содержит очередной фудтренд, Здоровью24 рассказала нутрициолог Кристина Пеленьо.

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По ее словам, люди, знающие о непереносимости своим организмом лактозы (основной сахар в молочных продуктах – здоровье 24), не задумываясь, покупают именно растительное молоко. Ведь из-за этого углевода страдают почти 75% населения мира, в Украине же гиполактазию имеют ориентировочно 16% людей.

 
Нутрициолог Кристина Пеленьо
“Для тех, кому не подходит лактоза, такое молоко является альтернативой. Наибольшее его преимущество в том, что оно безопасно переваривается и лучше усваивается, ведь оно  безлактозное”.

лактаза Лактозу не переносят около 16% украинцев/Pexels

Полезные свойства растительного молока

Сейчас наиболее популярными среди потребителей растительного молока является овсяное, рисовое, миндальное и кокосовое... В конце концов, если вы употребляете другой безлактозный вид, то это все равно дает результат.

 
Нутрициолог Кристина Пеленьо
“Через некоторое время вы заметите, что такое молоко, в частности, не будет провоцировать прыщи, а также не будет приводить к вздутию. Еще оно диетическое, так как его калорийность ниже, чем в том, которое дают коровы и козы. И не содержит холестерина”.

Рослинне молоко Растительное молоко диетическое, его калорийность ниже/Pexels

Овсяное молоко диетологи советуют пить тем, кто хочет похудеть, ведь оно ускоряет обмен веществ. Потребление рисового помогает регулировать в крови количество сахара. Миндальное, в составе которого витамины А и Е, и кокосовое с высоким содержанием витаминов группы B, скорее используют для приготовления десертов или как дополнение к кофе.

Как выбирать растительное молоко в супермаркете?

Недостаточно взглянуть на упаковку с надписью "Растительное молоко", схватить ее с прилавка и идти к кассе. Хотя пока что не большой выбор этого напитка в супермаркетах, нутрициолог Кристина Пеленьо все же советует прочитать содержимое тары, в которой его продают.

 
Нутрициолог Кристина Пеленьо
“Покупайте молоко, в составе которого будет орех или семена и вода. Например, только такие составляющие содержат в себе фундуковое, миндальное, кокосовое, маковое, кунжутное молоко и молоко с кешью”.

Желательно, чтобы в составе растительного молока были орех или семяна и вода/Picgra

Рецепт орехового молока

Если вы не предпочитаете пить растительное молоко из супермаркета, его можно приготовить дома. Один из любимых видов этого напитка для Кристины Пеленьо – ореховое (из арахиса, миндаля, кешью, грецкого...).

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Нутрициолог Кристина Пеленьо
“Во-первых, оно вкуснее в, так сказать, чистом виде. Во-вторых, легче делается в отличие от овсяного, рисового или соевого, для усиления вкуса часто добавляют сахар, сиропы и шоколад с ароматизаторами”.

молоко Миндальное молоко – одно из самых популярных / Pixabay

Ингредиенты:

Орех (любой) – 100 г;

Вода – 350 мл.

Способ приготовления:

Промыть орехи и залить их холодной водой, оставив отмокать на 1-2 часа. После этого взбить блендером два ингредиента и через марлю отделить ореховый жмых от самого молока. Готово!

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Автор: Юлия Девда
Теги: Здоровье Здоровое питание Новости Здоровье Диеты Статьи Желудочно-кишечный тракт
Источник: Здоров'я 24
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