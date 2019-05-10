Каковы полезные свойства растительного молока
На прилавках супермаркетов вместе с обычным коровьим молоком покупатели все чаще видят рядом несколько видов растительного: овсяное, рисовое, миндальное, кокосовое... Широкий выбор такого напитка представлен, в основном, в специализированных и интернет-магазинах.
Какие полезные свойства содержит очередной фудтренд, Здоровью24 рассказала нутрициолог Кристина Пеленьо.
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По ее словам, люди, знающие о непереносимости своим организмом лактозы (основной сахар в молочных продуктах – здоровье 24), не задумываясь, покупают именно растительное молоко. Ведь из-за этого углевода страдают почти 75% населения мира, в Украине же гиполактазию имеют ориентировочно 16% людей.
Лактозу не переносят около 16% украинцев/Pexels
Полезные свойства растительного молока
Сейчас наиболее популярными среди потребителей растительного молока является овсяное, рисовое, миндальное и кокосовое... В конце концов, если вы употребляете другой безлактозный вид, то это все равно дает результат.
Растительное молоко диетическое, его калорийность ниже/Pexels
Овсяное молоко диетологи советуют пить тем, кто хочет похудеть, ведь оно ускоряет обмен веществ. Потребление рисового помогает регулировать в крови количество сахара. Миндальное, в составе которого витамины А и Е, и кокосовое с высоким содержанием витаминов группы B, скорее используют для приготовления десертов или как дополнение к кофе.
Как выбирать растительное молоко в супермаркете?
Недостаточно взглянуть на упаковку с надписью "Растительное молоко", схватить ее с прилавка и идти к кассе. Хотя пока что не большой выбор этого напитка в супермаркетах, нутрициолог Кристина Пеленьо все же советует прочитать содержимое тары, в которой его продают.
Желательно, чтобы в составе растительного молока были орех или семяна и вода/Picgra
Рецепт орехового молока
Если вы не предпочитаете пить растительное молоко из супермаркета, его можно приготовить дома. Один из любимых видов этого напитка для Кристины Пеленьо – ореховое (из арахиса, миндаля, кешью, грецкого...).
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Миндальное молоко – одно из самых популярных / Pixabay
Ингредиенты:
Орех (любой) – 100 г;
Вода – 350 мл.
Способ приготовления:
Промыть орехи и залить их холодной водой, оставив отмокать на 1-2 часа. После этого взбить блендером два ингредиента и через марлю отделить ореховый жмых от самого молока. Готово!
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