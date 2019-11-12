Каковы шансы, что человечество исчезнет в следующем году

Арифметическая вероятность исчезновения человеческой расы в следующем году составляет 1 шанс на 14 тысяч. Это гораздо выше, чем вероятность человека получить удар молнии.

Исследователи из Оксфордского университета рассчитали вероятность человеческому виду умереть от любых катастрофических природных событий.

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Риск исчезновения человечества растет по мере появления разного рода искусственных угроз вроде биологического оружия и других средств массового уничтожения, а также воздействия на изменения климата.

Авторы исследования решили рассчитать арифметическую вероятность исчезновения человеческого рода по естественным причинам, включая падение астероида и извержение супервулканов. Для получения ответа на эти вопросы они проанализировали данные за 200 тысяч лет существования человека на нашей планете.



Шансы, что человечество вымрет, растут каждый год

Расчеты показали, что у всех нас выше шансы полностью исчезнуть с лица Земли, чем у отдельных представителей человеческого рода столкнуться с молнией. Если вероятность первого исхода составляет 1 на 14 тысяч, то второго – всего 1 700 000. Вероятность быть укушенным акулой – 1 на 650 тысяч, а шансы мужчины со средним достатком начать встречаться с топ-моделью – 1 на 880 тысяч. Авторы исследования тщательно изучили записи археологов и данные за сотни тысяч лет.

В прошлом году другая команда исследователей разработала модель для определения трех возможных ситуаций для нашей планеты по мере роста населения и ухудшения ситуации с климатом. Первый вариант был наиболее оптимистичным, второй прогнозировал медленное вымирание, а третий – полный коллапс. Оказалось, что именно третий вариант и является наиболее вероятным.

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