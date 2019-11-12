Каковы шансы, что человечество исчезнет в следующем году

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Шансы, что человечество вымрет
Шансы, что человечество вымрет / pixabay.com

Арифметическая вероятность исчезновения человеческой расы в следующем году составляет 1 шанс на 14 тысяч. Это гораздо выше, чем вероятность человека получить удар молнии.

Исследователи из Оксфордского университета рассчитали вероятность человеческому виду умереть от любых катастрофических природных событий.

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Риск исчезновения человечества растет по мере появления разного рода искусственных угроз вроде биологического оружия и других средств массового уничтожения, а также воздействия на изменения климата.

Авторы исследования решили рассчитать арифметическую вероятность исчезновения человеческого рода по естественным причинам, включая падение астероида и извержение супервулканов. Для получения ответа на эти вопросы они проанализировали данные за 200 тысяч лет существования человека на нашей планете.

Шанси, що людство вимре зростають щороку
Шансы, что человечество вымрет, растут каждый год

Расчеты показали, что у всех нас выше шансы полностью исчезнуть с лица Земли, чем у отдельных представителей человеческого рода столкнуться с молнией. Если вероятность первого исхода составляет 1 на 14 тысяч, то второго – всего 1 700 000. Вероятность быть укушенным акулой – 1 на 650 тысяч, а шансы мужчины со средним достатком начать встречаться с топ-моделью – 1 на 880 тысяч. Авторы исследования тщательно изучили записи археологов и данные за сотни тысяч лет.

В прошлом году другая команда исследователей разработала модель для определения трех возможных ситуаций для нашей планеты по мере роста населения и ухудшения ситуации с климатом. Первый вариант был наиболее оптимистичным, второй прогнозировал медленное вымирание, а третий – полный коллапс. Оказалось, что именно третий вариант и является наиболее вероятным.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровая жизнь Новости Здоровье Здоровье
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