Каковы шансы выжить у больных коронавирусом: инфографика

О новом коронавирусе пока что мало информации и предусмотреть количество жертв трудно, потому что многие больные находятся в очень тяжелом состоянии. Но эксперты прогнозируют примерно такую же смертность, как во время вспышки другого коронавируса 2002 года.

Им в 2002-2003 годах заразились 8 тысяч человек и умерло 775. Он тоже распространился из Китая и тоже возник сначала из-за контакта с животными (летучими мышами). Считают, что новый коронавирус появился тоже от мутации заболеваний летучей мыши и змеи. И человек заболел после употребления мяса пресмыкающегося.

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Вирус-возбудитель 2002 года генетически совпадает с новым на 70%. То есть эти вирусы относительно близкие "родственники". Но по словам экспертов, если не принять меры, новый коронавирус может убить больше людей.

У кого больше риск умереть от коронавируса?

Коронавирус – один из многих вирусов, которые способны вызвать атипичную пневмонию. Поэтому и умереть от него шансы выше у тех, у кого они выше и при обычной пневмонии. Это люди, которые поздно обратились к врачу, те, у кого слабый иммунитет и пожилые.

Смертность от коронавируса / инфографика 24 канала

По информации ВОЗ, шансы умереть от вируса 2002 года, в среднем были 9%, но для тех, кто моложе 24 лет – ниже 1%. В возрасте 25-44 лет – до 6%, 44-64 года – до 15%, от 65 лет и старше – выше 55%. Но это не значит, что молодым людям нечего бояться, если у них ослаблен иммунитет – риск смерти возрастает.

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