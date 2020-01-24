24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Каковы шансы выжить у больных коронавирусом: инфографика

143 Читати новину українською
Смертность от коронавируса / Getty Images

О новом коронавирусе пока что мало информации и предусмотреть количество жертв трудно, потому что многие больные находятся в очень тяжелом состоянии. Но эксперты прогнозируют примерно такую же смертность, как во время вспышки другого коронавируса 2002 года.

Им в 2002-2003 годах заразились 8 тысяч человек и умерло 775. Он тоже распространился из Китая и тоже возник сначала из-за контакта с животными (летучими мышами). Считают, что новый коронавирус появился тоже от мутации заболеваний летучей мыши и змеи. И человек заболел после употребления мяса пресмыкающегося.

Также по теме: Как не заболеть китайским коронавирусом: советы Супрун

Вирус-возбудитель  2002 года генетически совпадает с новым на 70%. То есть эти вирусы относительно близкие "родственники". Но по словам экспертов, если не принять меры, новый коронавирус может убить больше людей.

У кого больше риск умереть от коронавируса?

Коронавирус – один из многих вирусов, которые способны вызвать атипичную пневмонию. Поэтому и умереть от него шансы выше у тех, у кого они выше и при обычной пневмонии. Это люди, которые поздно обратились к врачу, те, у кого слабый иммунитет и пожилые.

Смертність від коронавірусуСмертность от коронавируса / инфографика 24 канала

По информации ВОЗ, шансы умереть от вируса 2002 года, в среднем были 9%, но для тех, кто моложе 24 лет – ниже 1%. В возрасте 25-44 лет – до 6%, 44-64 года – до 15%, от 65 лет и старше – выше 55%. Но это не значит, что молодым людям нечего бояться, если у них ослаблен иммунитет – риск смерти возрастает.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Хеликобактер пилори: все об опасной и самой распространенной инфекции, которая вызывает рак
сегодня
58811
Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Пневмония в Китае 2020 Здоровая жизнь Инфографика ВОЗ
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
21 января 18:42 Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая
Анастасія Кушпіт 2473
21 января 15:30 Птичий грипп у людей: симптомы и пути заражения
Анастасія Манюхіна 1017
21 января 10:51 Польза и значение объятий для человека: объяснение психолога
Юлія Девда 1294
17 января 21:41 Молочница у мужчин: причины, симптомы и лечение
55741
15 января 19:30 Как побороть страх перелетов после громкой авиакатастрофы
Олександр Бевза 943
Новости
Больше новостей
Залиште відгук