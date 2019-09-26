Какую еду брать в поезд, чтобы не отравиться

В Украине железнодорожный транспорт чрезвычайно популярен и часто людям приходится ехать больше суток. Без питания не обойтись, но что же есть, чтобы не получить пищевое отравление?

Чем длиннее поездка, тем выше риск получить пищевое отравление, рассказала эпидемиолог Евгения Труш.

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Для долгих путешествий хорошо иметь сумку-холодильник, она поможет сохранить продукты. Всю еду в герметичной упаковке (вакуум, консервы) вскрывать и съедать за раз, или за два (при условии хранения в сумке-холодильник).

Пищевое отравление – что это? Пищевые отравления – это болезни, которые возникают при употреблении пищи и напитков, которые содержат токсичные вещества (отравление грибами и т. п) или патогенные микроорганизмы (в частности, ботулизм).

Что взять есть в поезд?

Возьмите питьевую воду Можно взять отбивные, курицу (лучше филе, чем целую), запеченное мясо, но съесть их нужно в первую очередь. Отварные яйца (без трещин в скорлупе), картофель тоже съесть в первый день. Если берете колбасу, то лучше сырокопченую (не берите вареную и сосиски). Хорошо – нарезку в вакууме. Можно хлеб, лаваш и хлебцы. Детские консервы (мясные, овощные, фруктовые) могут храниться и без холодильника (до + 25 ° С). Возьмите овощи и фрукты (плотные, без повреждений), помойте дома и обсушите. Консервы (горошек, кукуруза) съедайте сразу после открытия. Берите перекус – орехи, сухофрукты, злаковые батончики. Лучше зефир и карамельки, чем шоколад (наверное растает). Не берите молочные продукты, салаты, пирожные.

Продукты нужно разложить по контейнерам или завернуть в фольгу. Не используйте для этого пакеты.

В поезд не стоит брать молочные продукты

Также лучше взять вермишель быстрого приготовления, картофельное пюре из пакетика или быстрорастворимую кашу, чем двухдневная курица, бутерброд с колбасой и вареные яйца без холодильника.

Также важно! Во время остановок покупайте продукты быстро, но обращайте внимание на срок годности и условия хранения. Не покупайте ничего "домашнего" (кукуруза, вареники и чебуреки). Возьмите с собой влажные салфетки и антисептики. Мойте руки, но даже после этого их надо обработать антисептиком, потому что в поезде мытье рук возможно только в туалете.

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