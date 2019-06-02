Какую музыку слушают самые умные люди

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Какую музыку слушают умные люди
Какую музыку слушают умные люди / pixabay.com

Есть ли связь между музыкальными предпочтениями человека и его IQ? Ученые смогли ответить на этот вопрос.

Этот вопросом исследовали ученые Оксфордского университета Брукса (Великобритания). Исследование опубликовано в журнале Evolutionary Behavioral Sciences.

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Психологи изучили музыкальные вкусы 467 хорватских старшеклассников. Добровольцев также попросили пройти IQ-тест.

Розумні люди люблять інструментальну музику
Умные люди любят инструментальную музыку

Участники с высоким коэффициентом интеллекта оказались любителями инструментальной музыки – эмбиент-электроники, джаза и классики.

Они также отметили, что любят анализировать композиции и ценят технику исполнения.

Ранее психологи Кембриджского университета совместно с коллегами из США установили связь между типом личности человека и его музыкальным вкусом.

via GIPHY

Экстраверты предпочитают легкую, расслабляющей и акустическую музыку, которая "создает фон". Тяжелые жанры, от классического рока до электронной музыки, нравятся в основном людям невротического типа личности.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Музыка Психология
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