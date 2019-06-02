Какую музыку слушают самые умные люди

Есть ли связь между музыкальными предпочтениями человека и его IQ? Ученые смогли ответить на этот вопрос.

Этот вопросом исследовали ученые Оксфордского университета Брукса (Великобритания). Исследование опубликовано в журнале Evolutionary Behavioral Sciences.

Читайте также: Обнаружили неожиданную пользу грязи

Психологи изучили музыкальные вкусы 467 хорватских старшеклассников. Добровольцев также попросили пройти IQ-тест.



Умные люди любят инструментальную музыку

Участники с высоким коэффициентом интеллекта оказались любителями инструментальной музыки – эмбиент-электроники, джаза и классики.

Они также отметили, что любят анализировать композиции и ценят технику исполнения.

Ранее психологи Кембриджского университета совместно с коллегами из США установили связь между типом личности человека и его музыкальным вкусом.

Экстраверты предпочитают легкую, расслабляющей и акустическую музыку, которая "создает фон". Тяжелые жанры, от классического рока до электронной музыки, нравятся в основном людям невротического типа личности.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.