Какую опасность может скрывать обычное полотенце

Чем дольше полотенце остается влажным, тем дольше на нем будут жить бактерии, грибки и вирусы. Они будут ожидать времени пока себя проявить на вашем теле.

Через полотенце можно подцепить бородавки, грибок или обострение экземы, рассказал врач-терапевт Георгий Сапего.

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Как снизить риск возникновения заболеваний от средств гигиены?

Стирайте банное полотенце (ну или меняйте) не реже, чем раз в неделю. При высокой влажности (например, летом) надо менять полотенце чаще раза в неделю. Если болеете, то меняйте полотенца чаще, чтобы не подцепить заболевание снова.

Мочалку стирайте два раза в неделю. Мочалку нужно именно стирать, потому что простым отжимом заразу из нее не выдавить.



Полотенце нужно менять раз в неделю

Полотенцем можно делиться только с партнером. Потому что вы и так спите на одном белье. А вот мочалкой делиться нельзя. Дети обычно плохо моют руки и на их коже живет больше бактерий. Поэтому детскими полотенцами пользоваться нельзя.

Полотенца нужно сушить, развесив без складок на трубе сушилки для полотенец. На крючке полотенца сохнут медленно. Если сходили в спортзал и принесли домой влажное полотенце, то его нужно заменить.

Какие полотенца покупать?

Плюшевые полотенца прекрасно впитывают влагу и приятные на ощупь, но очень долго сохнут. Микрофибровые полотенца быстрее сохнут. Они подходят для спортзала.

Не стесняйтесь нюхать полотенце. Это очень хороший способ проверки свежести. Если пахнет – сразу меняйте.

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