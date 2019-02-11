Какую пиццу полезно есть: ответ диетолога

Пицца считается одним из самых популярных блюд в мире. Ее относят к фаст-фуду, ведь она сытная и калорийная. Однако, немало диетологов отмечает, что пицца может считаться полезной едой, если ее готовить из правильных продуктов.

Основой пиццы является тесто. Для его приготовления следует использовать только натуральные продукты – муку, оливковое масло, дрожжи, воду и соль.

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Тесто намазывают томатным соусом. Если в его составе нет консервантов, а только свежие помидоры – он также полезен. В частности, в состав томатов входит ликопен – мощный антиоксидант, который помогает снизить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

В состав начинки пиццы может входить множество продуктов. Если выбирать только полезные – и само блюдо получится полезным для фигуры и здоровья.

Так, диетологи советуют добавлять к ней сыр моцареллу, мясо, морепродукты, овощи и много зелени.

Диетолог Елена Соломатина отметила, что правильно приготовленная пицца более полезна, а не вредна для организма, передает "МедикФорум".

В здоровом питании главное – это сбалансированное поступление различных веществ в организм. Пицца может быть очень хорошей комбинацией полезных продуктов – свежих овощей, морепродуктов, оливкового масла и т.д.,

– пояснила она.

Однако, пицца будет полезной для организма, если ее не часто есть и не переедать. Также не стоит потреблять пиццу, которая содержит много бекона, салями и копченые ингредиенты.

Ученые Института фармацевтических исследований в Милане обнаружили, что употребление пиццы может быть полезным для профилактики опухолей кишечника и болезней сердца. В ее составе должно быть много помидоров, оливок, брокколи, оливкового масла, а также чеснок и перец чили.

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