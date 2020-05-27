Когда нужно делать прививки: календарь
От болезней, которые еще не так давно становились причиной массового вымирания, теперь можно защититься с помощью вакцинации. Когда делать прививку и что делать, если календарь сместился – читайте в материале Здоровье 24.
- 1Календарь профилактических прививок – когда нужно вакцинироваться?
- 2Что делать, если календарь прививок сместился и некоторые вакцины были пропущены?
- 3В 90-х не было вакцины против гепатита B: что делать взрослым, не получившим прививку в детстве
- 4Дополнительные вакцины против болезней, которых нет в графике прививок
Вакцинация – самый современный и эффективный метод профилактики многих заболеваний, сообщает 24 канал.
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Календарь профилактических прививок – когда нужно вакцинироваться?
- Согласно календарю прививок, детей необходимо прививать от туберкулеза (БЦЖ) 1 раз – на 3-5 сутки жизни.
- Против гепатита B необходимо делать вакцинацию трижды – сначала в 1 сутки от рождения, а потом через 2 и 6 месяцев.
- Против кори, паротита и краснухи необходимо сделать 2 прививки – в 12 месяцев от роду и в 6 лет.
- Чтобы уберечь ребенка или себя от дифтерии и столбняка, вакцин необходимо сделать немного больше. Прививки от этих болезней следует делать в 2, 4 6, 18 месяцев от рождения, после чего еще раз вакцинироваться в 6 лет и дальше проводить ревакцинацию каждые 10 лет.
- Против коклюша прививки следует делать на 2, 4 и 6 месяцам жизни.
- Вакцину против полиомиелита делают на 2,4,6 и 18 месяцах жизни, а затем повторяют в 6 и 14 лет.
- А вот от гемофильной инфекции прививки делают в 2, 4 и 12 месяца от роду.
Вакцины от этих 10 болезней закупает государство, поэтому прививку можно сделать в поликлинике вашего города.
Отметим, что вакцинироваться бесплатно по Календарю или наверстать пропущенные прививки могут все дети до 18 лет. Взрослым необходимо ревакцинироваться против дифтерии и столбняка каждые 10 лет и эта процедура также является бесплатной.
Но если взрослый человек хочет сделать прививку от других болезней и не находится в группе риска – за вакцину нужно заплатить из собственного кошелька.
Календарь профилактических прививок
Что делать, если календарь прививок сместился и некоторые вакцины были пропущены?
Если график прививок сместился, обратитесь к педиатру или семейному врачу. Он поможет составить новый график и закончить все пропущенные прививки в ближайшие сроки.
Заметим, что отсрочка вакцинации создает дополнительную опасность для ребенка. Если врач назначит несколько вакцин на один день – не пугайтесь. Ведь догоняя график прививок, несколько вакцин не только можно, но даже желательно провести одновременно. В таком случае вы минимизируете количество походов в больницу и не только убережете ребенка от встречи с потенциальными возбудителями инфекции в медучреждении, но и уменьшите психологическую нагрузку на него.
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В 90-х не было вакцины против гепатита B: что делать взрослым, не получившим прививку в детстве
Иммунитет против гепатита B способен уберечь человека от таких опасных осложнений, как цирроз и рак печени. Прививки рекомендуют провести каждому взрослому, которого вакцинировали в детстве.
Если вы не уверены, делали вам прививку и хотите это выяснить – обратитесь к семейному врачу. Он проведет обследование и при необходимости назначит лабораторные исследования, которые помогут выяснить, делали вам прививку против гепатита.
Не стесняйтесь обратиться к врачу, если пропустили прививку / Фото: Unsplash
Поскольку такая вакцинация является бесплатной только до 18 лет, во взрослом возрасте ее без проблем можно выполнить, но приобретя уже за собственные средства.
Дополнительные вакцины против болезней, которых нет в графике прививок
В Украине есть возможность провакцинироваться от болезней, которые не входят в Календарь профилактических прививок. Например, сейчас доступны вакцины против: гриппа, гепатита A, вируса папилломы человека, пневмококка, менингококка и тому подобного.
В случае наличия, вакцины против различных инфекций можно приобрести за собственные деньги в аптеках или в частных медицинских учреждениях.