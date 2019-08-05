Когда нужно делать прививки ребенку: календарь

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Когда нужно делать прививки
Когда нужно делать прививки / healthline.com

Через месяц начнется новый учебный год и родителям стоит проверить наличие всех прививок, чтобы обезопасить ребенка от опасных болезней.

Также государственные учебные заведения могут запрещать посещение занятий тем детям, которые не получили необходимые прививки согласно Календарю профилактических прививок.

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Согласно календарю прививок, который опубликовал Минздрав, детей будут прививать от туберкулеза (БЦЖ) 1 раз – на 3-5 сутки жизни. Ревакцинацию в 7 лет делать больше не нужно.

Кроме того, отныне вторую дозу вакцины против гепатита B ребенок будет получать не в первый месяц жизни, а во второй.

Также в Минздраве рекомндуют проводить ревакцинацию каждые 10 лет от дифтерии и столбняка.

Вакцины от 10 опасных болезней – гепатита B, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, кори, краснухи и эпидемического паротита закупает государство, поэтому прививку можно сделать в поликлинике вашего города.

Календар профілактичних щепленьКалендарь профилактических прививок

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Указ Минздрава о вакцинах – видео

 

 

 

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Теги: Новости Украины Новости Здоровье Здоровье Медицина Дети Министерство здравоохранения Украины Вакцина
Источник: 24 канал
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