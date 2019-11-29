Во сколько нужно лечь спать, чтобы выспаться: таблица
Мы поможем вам понять, как рассчитать лучшее время для сна, опираясь на время вашего пробуждения и природные циклы сна.
Полноценный сон крайне важен не только для физического, но и психического здоровья. Если вы хотите его наладить, калькулятор сна поможет определить, во сколько лучше ложиться спать, сообщает Healthline.
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Сколько человеку нужно времени на сон
Это зависит от возрастной группы. Младенцу может потребоваться до 17 часов сна ежедневно, в то время как взрослый может спать и 7 часов.
Это общие правила сна для разных возрастных групп согласно Национальному фонду сна:
- От рождения до 3 месяцев: от 14 до 17 часов;
- От 4 до 11 месяцев: от 12 до 15 часов;
- От 1 до 2 лет: от 11 до 14 часов;
- От 3 до 5 лет: от 10 до 13 часов;
- От 6 до 13 лет: от 9 до 11 часов;
- От 14 до 17 лет: от 8 до 10 часов;
- От 18 до 64 лет: от 7 до 9 часов;
- 65 лет и старше: от 7 до 8 часов;
Потребности сна у всех людей разные даже в пределах одной возрастной группы. Некоторым нужно как минимум 9 часов сна, чтобы чувствовать себя хорошо, а другим достаточно и 7.
Коротко о фазах сна
Мозг и тело человека должны проходить 4 этапа сна. Ранее они классифицировались как 1, 2, 3, 4 и REM, однако теперь Национальный фонд сна классифицирует их таким образом:
- N1 – первая стадия сна, а именно период между бодрствованием и сном.
- N2 – второй этап, когда человек засыпает, температура тела падает, а дыхание и пульс становятся регулярными.
- N3 – 3 и 4 циклы, именно тогда замедляется дыхание, падает кровяное давление, расслабляются мышцы, высвобождаются гормоны, происходит заживление, а тело заряжается энергией.
- REM – быстрый или парадоксальный сон. Именно тогда человек двигает веками, ведь мозг во время этого цикла активнее всего. Парадоксальный сон помогает повысить умственную и физическую работоспособность после пробуждения.
Калькулятор сна в таблицах
В калькуляторе сна учитывается ваше время пробуждения и дополнительные 15 минут на засыпание.
|Время вашего пробуждения
|5 циклов сна (7, 5 часов)
|6 циклов сна (9 часов)
|4:00 утра
|20:15
|18:45
|4:15 утра
|20:30
|19:00
|4:30 утра
|20:45
|19:15
|4:45 утра
|21:00
|19:30
|5:00 утра
|21:15
|19:45
|5:15 утра
|21:30
|20:00
|5:30 утра
|21:45
|20:15
|5:45 утра
|22:00
|20:30
|6:00 утра
|22:15
|20:45
|6:15 утра
|22:30
|21:00
|6:30 утра
|22:45
|21:15
|6:45 утра
|23:00
|21:30
|7:00 утра
|23:15
|21:45
|7:15 утра
|23:30
|22:00
|7:30 утра
|23:45
|22:15
|7:45 утра
|00:00
|22:30
|8:00 утра
|00:15
|22:45
|8:15 утра
|00:30
|23:00
|8:30 утра
|00:45
|23:15
|8:45 утра
|01:00
|23:30
|9:00 утра
|01:15
|23:45
Важность сна – не выдумка, ведь доказано, что здоровый сон:
- регулирует выработку гормонов, которые контролируют аппетит, обмен веществ, рост и исцеление;
- повышает функцию мозга, концентрацию и производительность;
- снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта;
- помогает контролировать вес;
- поддерживает иммунную систему;
- снижает риски возникновения хронических заболеваний, таких как диабет и гипертония;
- восстанавливает физически;
- снижает риск депрессии и других психических заболеваний;
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