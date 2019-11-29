Во сколько нужно лечь спать, чтобы выспаться: таблица

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Калькулятор сна / Unsplash

Мы поможем вам понять, как рассчитать лучшее время для сна, опираясь на время вашего пробуждения и природные циклы сна.

Полноценный сон крайне важен не только для физического, но и психического здоровья. Если вы хотите его наладить, калькулятор сна поможет определить, во сколько лучше ложиться спать, сообщает Healthline.

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Это зависит от возрастной группы. Младенцу может потребоваться до 17 часов сна ежедневно, в то время как взрослый может спать и 7 часов.

Это общие правила сна для разных возрастных групп согласно Национальному фонду сна:

  • От рождения до 3 месяцев: от 14 до 17 часов;
  • От 4 до 11 месяцев: от 12 до 15 часов;
  • От 1 до 2 лет: от 11 до 14 часов;
  • От 3 до 5 лет: от 10 до 13 часов;
  • От 6 до 13 лет: от 9 до 11 часов;
  • От 14 до 17 лет: от 8 до 10 часов;
  • От 18 до 64 лет: от 7 до 9 часов;
  • 65 лет и старше: от 7 до 8 часов;

Потребности сна у всех людей разные даже в пределах одной возрастной группы. Некоторым нужно как минимум 9 часов сна, чтобы чувствовать себя хорошо, а другим достаточно и 7.

Мозг и тело человека должны проходить 4 этапа сна. Ранее они классифицировались как 1, 2, 3, 4 и REM, однако теперь Национальный фонд сна классифицирует их таким образом:

  • N1 – первая стадия сна, а именно период между бодрствованием и сном.
  • N2 – второй этап, когда человек засыпает, температура тела падает, а дыхание и пульс становятся регулярными.
  • N3 – 3 и 4 циклы, именно тогда замедляется дыхание, падает кровяное давление, расслабляются мышцы, высвобождаются гормоны, происходит заживление, а тело заряжается энергией.
  • REM – быстрый или парадоксальный сон. Именно тогда человек двигает веками, ведь мозг во время этого цикла активнее всего. Парадоксальный сон помогает повысить умственную и физическую работоспособность после пробуждения.

В калькуляторе сна учитывается ваше время пробуждения и дополнительные 15 минут на засыпание.

Время вашего пробуждения 5 циклов сна (7, 5 часов) 6 циклов сна (9 часов)
4:00 утра 20:15 18:45
4:15 утра 20:30 19:00
4:30 утра 20:45 19:15
4:45 утра 21:00 19:30
5:00 утра 21:15  19:45
5:15 утра 21:30 20:00
5:30 утра 21:45 20:15
5:45 утра 22:00 20:30
6:00 утра 22:15 20:45
6:15 утра 22:30 21:00
6:30 утра 22:45 21:15
6:45 утра 23:00 21:30
7:00 утра 23:15 21:45
7:15 утра 23:30 22:00
7:30 утра 23:45 22:15
7:45 утра 00:00 22:30
8:00 утра 00:15 22:45
8:15 утра 00:30 23:00
8:30 утра 00:45 23:15
8:45 утра 01:00 23:30
9:00 утра 01:15 23:45

Важность сна – не выдумка, ведь доказано, что здоровый сон:

  • регулирует выработку гормонов, которые контролируют аппетит, обмен веществ, рост и исцеление;
  • повышает функцию мозга, концентрацию и производительность;
  • снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта;
  • помогает контролировать вес;
  • поддерживает иммунную систему;
  • снижает риски возникновения хронических заболеваний, таких как диабет и гипертония;
  • восстанавливает физически;
  • снижает риск депрессии и других психических заболеваний;

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Мозг Профилактика заболеваний Сон
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