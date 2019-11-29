Во сколько нужно лечь спать, чтобы выспаться: таблица

Мы поможем вам понять, как рассчитать лучшее время для сна, опираясь на время вашего пробуждения и природные циклы сна.

Полноценный сон крайне важен не только для физического, но и психического здоровья. Если вы хотите его наладить, калькулятор сна поможет определить, во сколько лучше ложиться спать, сообщает Healthline.

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Сколько человеку нужно времени на сон

Это зависит от возрастной группы. Младенцу может потребоваться до 17 часов сна ежедневно, в то время как взрослый может спать и 7 часов.

Это общие правила сна для разных возрастных групп согласно Национальному фонду сна:

От рождения до 3 месяцев : от 14 до 17 часов;

: от 14 до 17 часов; От 4 до 11 месяцев : от 12 до 15 часов;

: от 12 до 15 часов; От 1 до 2 лет : от 11 до 14 часов;

: от 11 до 14 часов; От 3 до 5 лет : от 10 до 13 часов;

: от 10 до 13 часов; От 6 до 13 лет : от 9 до 11 часов;

: от 9 до 11 часов; От 14 до 17 лет : от 8 до 10 часов;

: от 8 до 10 часов; От 18 до 64 лет : от 7 до 9 часов;

: от 7 до 9 часов; 65 лет и старше: от 7 до 8 часов;

Потребности сна у всех людей разные даже в пределах одной возрастной группы. Некоторым нужно как минимум 9 часов сна, чтобы чувствовать себя хорошо, а другим достаточно и 7.

Коротко о фазах сна

Мозг и тело человека должны проходить 4 этапа сна. Ранее они классифицировались как 1, 2, 3, 4 и REM, однако теперь Национальный фонд сна классифицирует их таким образом:

N1 – первая стадия сна, а именно период между бодрствованием и сном.

– первая стадия сна, а именно период между бодрствованием и сном. N2 – второй этап, когда человек засыпает, температура тела падает, а дыхание и пульс становятся регулярными.

– второй этап, когда человек засыпает, температура тела падает, а дыхание и пульс становятся регулярными. N3 – 3 и 4 циклы, именно тогда замедляется дыхание, падает кровяное давление, расслабляются мышцы, высвобождаются гормоны, происходит заживление, а тело заряжается энергией.

– 3 и 4 циклы, именно тогда замедляется дыхание, падает кровяное давление, расслабляются мышцы, высвобождаются гормоны, происходит заживление, а тело заряжается энергией. REM – быстрый или парадоксальный сон. Именно тогда человек двигает веками, ведь мозг во время этого цикла активнее всего. Парадоксальный сон помогает повысить умственную и физическую работоспособность после пробуждения.

Калькулятор сна в таблицах

В калькуляторе сна учитывается ваше время пробуждения и дополнительные 15 минут на засыпание.

Время вашего пробуждения 5 циклов сна (7, 5 часов) 6 циклов сна (9 часов) 4:00 утра 20:15 18:45 4:15 утра 20:30 19:00 4:30 утра 20:45 19:15 4:45 утра 21:00 19:30 5:00 утра 21:15 19:45 5:15 утра 21:30 20:00 5:30 утра 21:45 20:15 5:45 утра 22:00 20:30 6:00 утра 22:15 20:45 6:15 утра 22:30 21:00 6:30 утра 22:45 21:15 6:45 утра 23:00 21:30 7:00 утра 23:15 21:45 7:15 утра 23:30 22:00 7:30 утра 23:45 22:15 7:45 утра 00:00 22:30 8:00 утра 00:15 22:45 8:15 утра 00:30 23:00 8:30 утра 00:45 23:15 8:45 утра 01:00 23:30 9:00 утра 01:15 23:45

Важность сна – не выдумка, ведь доказано, что здоровый сон:

регулирует выработку гормонов, которые контролируют аппетит, обмен веществ, рост и исцеление;

повышает функцию мозга, концентрацию и производительность;

снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта;

помогает контролировать вес;

поддерживает иммунную систему;

снижает риски возникновения хронических заболеваний, таких как диабет и гипертония;

восстанавливает физически;

снижает риск депрессии и других психических заболеваний;

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