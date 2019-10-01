Что такое каминг-аут и как его правильно сделать

Каминг-аут – это осознанное добровольное раскрытие своей идентичности или сексуальной ориентации. Для многих людей этот процесс может быть трудным и болезненным из-за непонимания или неприятия.

Необходимо различать каминг-аут и аутинг – акт принудительного раскрытия чьей-то ориентации или идентичности, направленный на причинение вреда.

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Как правильно сделать каминг-аут?

Стоит понимать, что единого правильного алгоритма не существует. Каждый человек особенный, как и его окружение, поэтому все возможные реакции невозможно предсказать. Но стоит понимать, что не бывает "плохого" или "хорошего" каминг-аута.

Каминг-аут сделать не просто

Однако существуют два вида каминг-аутов: резкий и постепенный. В первом варианте вы рассказываете сразу все, например, в соцсетях. Во втором – постепенно увеличиваете количество людей, которые о вас знают. Британская организация Stonewall советует помнить, что каминг-аут не обязательно должен распространяться сразу на все сферы жизни человека, поэтому не стоит давить на себя.

1. Безопасность. Самое важное, что вы должны сделать – подумать о собственной безопасности. В Украине далеко не все имеют толерантное отношение к ЛГБТ. У многих людей инаковость вызывает агрессию и отторжение. Даже, если вы решили рассказать родителям, должны быть уверены, что против вас не совершат насилия или выгонят из дома. Если не уверены, то лучше каминг-аут отсрочить до того времени, пока вы не начнете жить отдельно.

Если вы решили рассказать друзьям, убедитесь, что они умеют беречь секреты. Если вы не хотите, чтобы об этом знало все ваше окружение. Потому что кроме физического насилия возможно и психологическое, на вас могут давить, шантажировать, доводить до слез и так далее – и в этом случае важно понимать, где искать поддержку.

Безопасность – самое главное условие каминг-аута

Хорошими помощниками могут быть психологи и группы поддержки для родных, организации родителей ЛГБТ-детей, которые имеют опыт работы с различными ситуациями.

2. Планируйте. Как и с любым непростым и эмоциональным разговором, к каминг-ауту лучше готовиться заранее – хотя бы примерно продумать, что вы будете говорить, чтобы не растеряться. Многие стереотипы основаны на предположениях и страхах, не подтвержденных опытом. Доступная информация, разъясняет вопросы идентичности, которая подана в доброжелательной форме, может развеять мифы и снизить уровень беспокойства. Также стоит продумать форму (личная встреча или, например, письмо) и удобное время.

3. Воспринимайте себя. Помните, рассказ о своей идентичности – не то, чего вам стоит стыдиться. Не нужно оправдываться. Нужно объяснять, но не вставать в позицию человека, который сделал что-то ужасное. Нет ничего более смелого и ценного, чем борьба за свою жизнь и безопасность.

Как реагировать на каминг-аут?

Ни в коем случае нельзя оскорблять человека, который вам открылся. Вы должны понимать, что после признания он не стала другим. Этот человек и дальше остается для вас таким же подругой/другом/ребенком/братом, просто теперь вы знаете о нем больше. Если вам открылись – доверяют. Не теряйте это доверие из-за стереотипов и неосведомленности. Любите и цените близких людей, даже несмотря на то, что вам трудно что-то понять.

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