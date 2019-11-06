Камни в желчном: главные симптомы и как лечить

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Камни в желчном: симптомы, лечение и виды
Камни в желчном: как их обнаружить и что делать / newsdaily

Желчнокаменная болезнь или холецистолитиаз – это патология, при которой в полости желчного пузыря или желчных протоках образуются камни. Чаще всего камни в желчном образуются у женщин.

У большинства больных болезнь протекает бессимптомно, а подтвердить диагноз может только ультразвуковая диагностика.

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Холецистолитиаз – симптомы
  • Острая боль в животе;
  • Боль в правом подреберье, которая может отдавать в лопатку (часто возникает после употребления жирной пищи);
  • Изжога;
  • Метеоризм;
  • Тошнота и рвота;
  • Озноб;
  • Желтуха;
  • Обесцвечивание кала или проблемы со стулом;
  • Вздутие живота,
  • Отрыжка или горечь во рту.


Лечение камней в желчном

Факторы риска развития желчнокаменной болезни:

  • Прием медикаментов, которые вмешиваются в обмен холестерина и билирубина;
  • Генетические факторы;
  • Нарушение питания или ожирение;
  • Множественные беременности;
  • Сопутствующие заболевания, такие как диабет, цирроз печени, болезнь Крона или инфекции желчевыводящих путей;
  • Злоупотребление холестерином;
  • Аллергии;
  • Малоподвижный образ жизни;
  • Травма брюшной полости;
  • Патология печени или других органов;
  • Застой желчи.

Лечение желчнокаменной болезни

Прежде всего, при наличии симптомов на ЖКХ обратитесь к вашему семейному врачу, который направит вас к гастроэнтерологу и специалисту по функциональной диагностике.

После того, как диагноз будет установлен и станет известна целостная картина вашего заболевания, врач будет принимать решение относительно дальнейшего лечения.

В зависимости от степени тяжести заболевания, он направит вас к диетологу или хирургу.

К лечению холецистолитиаза стоит подходить комплексно, поэтому следует соблюдать несколько правил:

  • нормализовать образ жизни;
  • подобрать оптимальный рацион питания и следовать ему;
  • не забывать о медикаментозном лечении;
  • проходить регулярную диагностику.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Лечение Медицина
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