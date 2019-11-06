Камни в желчном: главные симптомы и как лечить
Желчнокаменная болезнь или холецистолитиаз – это патология, при которой в полости желчного пузыря или желчных протоках образуются камни. Чаще всего камни в желчном образуются у женщин.
У большинства больных болезнь протекает бессимптомно, а подтвердить диагноз может только ультразвуковая диагностика.
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- Острая боль в животе;
- Боль в правом подреберье, которая может отдавать в лопатку (часто возникает после употребления жирной пищи);
- Изжога;
- Метеоризм;
- Тошнота и рвота;
- Озноб;
- Желтуха;
- Обесцвечивание кала или проблемы со стулом;
- Вздутие живота,
- Отрыжка или горечь во рту.
Лечение камней в желчном
Факторы риска развития желчнокаменной болезни:
- Прием медикаментов, которые вмешиваются в обмен холестерина и билирубина;
- Генетические факторы;
- Нарушение питания или ожирение;
- Множественные беременности;
- Сопутствующие заболевания, такие как диабет, цирроз печени, болезнь Крона или инфекции желчевыводящих путей;
- Злоупотребление холестерином;
- Аллергии;
- Малоподвижный образ жизни;
- Травма брюшной полости;
- Патология печени или других органов;
- Застой желчи.
Лечение желчнокаменной болезни
Прежде всего, при наличии симптомов на ЖКХ обратитесь к вашему семейному врачу, который направит вас к гастроэнтерологу и специалисту по функциональной диагностике.
После того, как диагноз будет установлен и станет известна целостная картина вашего заболевания, врач будет принимать решение относительно дальнейшего лечения.
В зависимости от степени тяжести заболевания, он направит вас к диетологу или хирургу.
К лечению холецистолитиаза стоит подходить комплексно, поэтому следует соблюдать несколько правил:
- нормализовать образ жизни;
- подобрать оптимальный рацион питания и следовать ему;
- не забывать о медикаментозном лечении;
- проходить регулярную диагностику.
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