Камни в желчном: главные симптомы и как лечить

Желчнокаменная болезнь или холецистолитиаз – это патология, при которой в полости желчного пузыря или желчных протоках образуются камни. Чаще всего камни в желчном образуются у женщин.

У большинства больных болезнь протекает бессимптомно, а подтвердить диагноз может только ультразвуковая диагностика.

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Холецистолитиаз – симптомы Острая боль в животе;

Боль в правом подреберье, которая может отдавать в лопатку (часто возникает после употребления жирной пищи);

Изжога;

Метеоризм;

Тошнота и рвота;

Озноб;

Желтуха;

Обесцвечивание кала или проблемы со стулом;

Вздутие живота,

Отрыжка или горечь во рту.



Лечение камней в желчном

Факторы риска развития желчнокаменной болезни:

Прием медикаментов, которые вмешиваются в обмен холестерина и билирубина;

Генетические факторы;

Нарушение питания или ожирение;

Множественные беременности;

Сопутствующие заболевания, такие как диабет, цирроз печени, болезнь Крона или инфекции желчевыводящих путей;

Злоупотребление холестерином;

Аллергии;

Малоподвижный образ жизни;

Травма брюшной полости;

Патология печени или других органов;

Застой желчи.

Лечение желчнокаменной болезни

Прежде всего, при наличии симптомов на ЖКХ обратитесь к вашему семейному врачу, который направит вас к гастроэнтерологу и специалисту по функциональной диагностике.

После того, как диагноз будет установлен и станет известна целостная картина вашего заболевания, врач будет принимать решение относительно дальнейшего лечения.

В зависимости от степени тяжести заболевания, он направит вас к диетологу или хирургу.

К лечению холецистолитиаза стоит подходить комплексно, поэтому следует соблюдать несколько правил:

нормализовать образ жизни;

подобрать оптимальный рацион питания и следовать ему;

не забывать о медикаментозном лечении;

проходить регулярную диагностику.

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