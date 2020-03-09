Канада решила эвакуировать своих граждан с лайнера Grand Princess

Власти Канады эвакуирует всех своих граждан с борта лайнера Grand Princess, на котором зафиксировали случаи заболевания коронавирусом. Судно находится у берегов Калифорнии.

Самолет из Сан-Франциско доставит эвакуированных на базу канадских войск Трентон, Онтарио, сообщило правительство Канады.

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Перед посадкой на самолет граждане Канады пройдут медицинскую проверку. Если у них обнаружат симптомы заболевания, им откажут в эвакуации и предложат госпитализацию и лечение.

После того, как их осмотрят врачи, всех эвакуированных поместят на 14-дневный карантин.

Из-за случаев заболевания коронавирусом Covid-19 на борту круизного судна, правительство Канады заказало самолет для эвакуации с лайнера Grand Princess, пришвартованного вблизи западного побережья США,

– говорилось в сообщении ведомства.

В МИД Канады также уточнили, что организовали эвакуацию по запросу США.

Учитывая наш общий рубеж, Канада признает важность сотрудничества с Соединенными Штатами для ограничения распространения COVID-19 в Северной Америке и за ее пределами,

– резюмировали в министерстве.

Что известно о вспышке коронавируса на борту Grand Princess

3 марта лайнер Grand Princess изолировали у берегов Калифорнии для проверки пассажиров на коронавирус. На борту судна находится более 3500 человек – 2422 туристов и 1111 членов экипажа – граждане 54 стран.

Круиз из Сан-Франциско на Гавайи должен был завершиться 7 марта. Однако судно остановили у берегов Калифорнии из-за мужчины, который путешествовал на лайнере в феврале, он заразился коронавирусом и недавно умер.

Вицепрезидента США Майк Пенс, рассказал, что сейчас все пассажиры проходят проверку, Covid-2019 уже подтвердили у 19 членов экипажа судна и двух пассажиров.

Как известно, на борту находится почти полсотни украинцев. Вопрос об их эвакуации украинское правительство пока не обсуждало.



Данные о смертности от коронавируса / инфографика 24 канала

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