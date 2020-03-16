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Канада закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что страна закроет свои границы для всех иностранцев и людей, не имеющих права на проживание на ее территории.

Об этом Трюдо заявил 16 марта, пишет Axios.

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Джастин Трюдо отметил, что запрет не будет касаться членов экипажей самолетов, дипломатов, близких членов канадцев и американцев. Премьер не сказал, когда запрет вступает в силу.

С 19 марта международные перелеты будут обслуживать всего четыре канадские аэропорты в Торонто, Монреале, Ванкувере и Калгери.

В Канаде зафиксировано 313 случаев заражения коронавирусом, больше всего в Монреале, Торонто и Ванкувере.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Канада Коронавирус Covid-19 Новости политики Здоровье Здоровая жизнь
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