Канада закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что страна закроет свои границы для всех иностранцев и людей, не имеющих права на проживание на ее территории.

Об этом Трюдо заявил 16 марта, пишет Axios.

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Джастин Трюдо отметил, что запрет не будет касаться членов экипажей самолетов, дипломатов, близких членов канадцев и американцев. Премьер не сказал, когда запрет вступает в силу.

С 19 марта международные перелеты будут обслуживать всего четыре канадские аэропорты в Торонто, Монреале, Ванкувере и Калгери.

В Канаде зафиксировано 313 случаев заражения коронавирусом, больше всего в Монреале, Торонто и Ванкувере.



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