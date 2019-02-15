Ученые из Центра зависимости и психического здоровья в Торонто создали экспериментальный препарат, который способен восстанавливать слабые клетки мозга.

Сейчас провели лабораторные испытания. Они показали, что навыки памяти у старых животных улучшались через час после приема лекарств, пишет The Guardian.

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После двухмесячного употребления лекарств клетки, которые сокращались, возобновили свою работу.

По словам разработчиков, препарат может лечить не только "нормальное" сокращение когнитивных возможностей, которое приводит к постепенной потери памяти, но и в случае возникновения нарушений, которые возникают у людей с болезнью Альцгеймера, шизофренией, депрессией.

Болезнь Альцгеймера – что это? Это заболевание, которое возникает у людей в преклонном возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно - он нуждается в постоянном надзоре и посторонней помощи. Болезнь Альцгеймера возникает из-за накопления в нервных клетках разного "белкового мусора" (тау-белки и белки бета-амилоида), которое постепенно убивает нейроны в различных частях мозга. Их смерть ведет к потере памяти и старческому слабоумию.

Разработка способна повернуть процесс потери памяти с помощью стимулирования клеток, которые связаны с обучением и запоминанием.



Канадские ученые создали лекарство от потери памяти

Препарат еще не прошел клинические испытания, они начнутся через два года. Если действием препарата подтвердят и он сможет вернуть память, его могут рекомендовать к ежедневному употреблению людям от 55-60 лет.

Пока нет никаких лекарств, которые бы улучшали память в старости или при психических расстройствах.

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