Экс-глава Директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства здравоохранения Ирина Литовченко опубликовала запись собеседования на главу Национальной службы здоровья Украины.

Запись длится около 12 минут, собеседование проводил Министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.

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Сначала он спросил не имеет Литовченко возражений относительно видеозаписи собеседования.

Всего претенденту на должность чиновника, который будет отвечать за распределение почти 100 миллиардов гривен бюджетных средств, поставили 5 вопросов.

Какие вопросы задавали претендентам

Были ли у вас неудачи в работе? Если такие были, то что было их причиной? Какие выводы вы сделали? Ваши первые три шага на посту главы НСЗУ и какова их цель? Внесение на рассмотрение к министру здравоохранения предложения по формированию государственной политики в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения. Что вы вкладываете в понятие этого определения? Какие бы предложения вы внесли? Должен ли быть прозрачным процесс определения стоимости медицинских услуг? Если да, что вы вкладываете в понятие прозрачности? Как она должна быть обеспечена? По какому принципу, на основе чего и каким образом должны рассчитываться тарифы на оказание медицинских услуг?

Интересное вконце

После окончания собеседования Степанав сказал, что после проведения беседы со всеми кандидатами, он как уполномоченное лицо выберет того, кто победил и вынесет кандидатуру на заседании правительства для голосования.

После этого Ирина Литовченко еще задала несколько уточняющих вопросов Степанову.

Ирина Литовченко “Поскольку должность категории А, она предусматривает определенные критерии, которым должен соответствовать кандидат. И во время собеседования вопросы должны касаться именно этих критерий. К сожалению, по тем вопросам, которые вы поставили, вы не проверяли мои гибкие навыки, кроме вопроса о неудачах. Вы не проверяли некоторые жесткие навыки. Не видите ли вы в этом риска”.

Степанов ответил, что проводится отбор из-за изменений, которые внесены в закон о государственной службе. И постановление правительства регламентирует его проведение. И это временный кандидат.

"То есть вам будет комфортно, если этот временный кандидат не будет соответствовать всем требованиям", – спросила Литовчинко.

"Я Вас очень благодарю, наше собеседование окончено, до свидания" – ответил Степанов.

Видео собеседования на главу НСЗУ

Как проходил конкурс?

Собеседование провели 2 июня несмотря на итоги предыдущего конкурса и трех победителей.

Вопреки обещанию министра о прозрачности и честности конкурса, Максим Степанов отказался вести любую прямую трансляцию.

Народная депутатка от "Голоса" Ольга Стефанишина попыталась снять в прямом эфире, как проходит отбор на главу НСЗУ. Глава Минздрава обвинил депутата в попытке срыва конкурса и заявил, что это ставит участников в дискриминационные условия, потому что некоторые кандидаты могут быть лучше подготовлены к ответам на его вопросы после трансляции собеседования.

Сейчас имя победителя еще не назвали.