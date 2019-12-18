Кандидоз сосков: как проявляется и что делать

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Молочница сосков: симптомы и лечение / Unsplash

Кандидоз – грибковая инфекция, которую вызывают представители рода Candida. Они могут поражать: ротовую полость, кожу, слизистые оболочки, нижние дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт и мочеполовую систему.

Про "молочницу груди" рассказала провизор и консультант по грудному вскармливанию Анна Билошицька.

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Симптомы кандидоза сосков:

  • Чувствительность, болезненность или опухоль;
  • Прикосновение к белью или одежде приносит дискомфорт;
  • Во время кормления появляется боль внутри молочной железы, который отдает в грудь и спину;
  • Соски приобрели красный или розовый цвет;
  • На сосках есть сухость, шелушение, пузырьки или трещины;

Кандидоз сосків
Как кормить ребенка во время молочницы / Unsplash

Причины кандидоза сосков:

  • несоблюдение правил гигиены;
  • заражение от ребенка, у которого кандидоз ротовой полости;
  • травматизация соска вследствие неправильного прикладывания;
  • вагинальный кандидоз;
  • применение препаратов (антибиотиков, глюкокортикостероидов);
  • снижение иммунитета, сопротивляемости организма вследствие хронических или тяжелых заболеваний;
  • усталость, стресс, анемия, диабет;

В случае кандидоза необходимо обратиться к семейному врачу, а если кормите грудью – и к педиатру тоже. Специалисты должны произвести осмотр и направить к дерматологу или гинекологу.

Как кормить ребенка во время молочницы

  1. Часто мойте руки с мылом;
  2. Позаботьтесь о правильном прикладывании ребенка;
  3. Кормите чаще, но короткими сеансами;
  4. Меняйте белье и прокладки для лактации как можно чаще;
  5. После каждого кормления практикуйте "воздушные ванны" для груди;
  6. Перед кормлением смачивать сосок капелькой своего молока;
  7. Стерилизуйте предметы, которые касаются груди и какие даете ребенку;
  8. Стоит временно исключить из питания сладости, булки, алкогольные и сладкие газированные напитки;
  9. Добавьте к рациону кисломолочные продукты;
  10. Если боль нестерпимая, сцеживайте молоко и кормите ребенка с помощью альтернативных методов докорма, таких как: чашка, ложка, шприц без иголки, пальцевое кормление;

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Дети Женское здоровье Дерматология
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