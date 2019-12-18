Кандидоз сосков: как проявляется и что делать
Кандидоз – грибковая инфекция, которую вызывают представители рода Candida. Они могут поражать: ротовую полость, кожу, слизистые оболочки, нижние дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт и мочеполовую систему.
Про "молочницу груди" рассказала провизор и консультант по грудному вскармливанию Анна Билошицька.
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Симптомы кандидоза сосков:
- Чувствительность, болезненность или опухоль;
- Прикосновение к белью или одежде приносит дискомфорт;
- Во время кормления появляется боль внутри молочной железы, который отдает в грудь и спину;
- Соски приобрели красный или розовый цвет;
- На сосках есть сухость, шелушение, пузырьки или трещины;
Как кормить ребенка во время молочницы / Unsplash
Причины кандидоза сосков:
- несоблюдение правил гигиены;
- заражение от ребенка, у которого кандидоз ротовой полости;
- травматизация соска вследствие неправильного прикладывания;
- вагинальный кандидоз;
- применение препаратов (антибиотиков, глюкокортикостероидов);
- снижение иммунитета, сопротивляемости организма вследствие хронических или тяжелых заболеваний;
- усталость, стресс, анемия, диабет;
В случае кандидоза необходимо обратиться к семейному врачу, а если кормите грудью – и к педиатру тоже. Специалисты должны произвести осмотр и направить к дерматологу или гинекологу.
Как кормить ребенка во время молочницы
- Часто мойте руки с мылом;
- Позаботьтесь о правильном прикладывании ребенка;
- Кормите чаще, но короткими сеансами;
- Меняйте белье и прокладки для лактации как можно чаще;
- После каждого кормления практикуйте "воздушные ванны" для груди;
- Перед кормлением смачивать сосок капелькой своего молока;
- Стерилизуйте предметы, которые касаются груди и какие даете ребенку;
- Стоит временно исключить из питания сладости, булки, алкогольные и сладкие газированные напитки;
- Добавьте к рациону кисломолочные продукты;
- Если боль нестерпимая, сцеживайте молоко и кормите ребенка с помощью альтернативных методов докорма, таких как: чашка, ложка, шприц без иголки, пальцевое кормление;
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