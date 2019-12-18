Кандидоз сосков: как проявляется и что делать

Кандидоз – грибковая инфекция, которую вызывают представители рода Candida. Они могут поражать: ротовую полость, кожу, слизистые оболочки, нижние дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт и мочеполовую систему.

Про "молочницу груди" рассказала провизор и консультант по грудному вскармливанию Анна Билошицька.

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Симптомы кандидоза сосков:

Чувствительность, болезненность или опухоль;

Прикосновение к белью или одежде приносит дискомфорт;

Во время кормления появляется боль внутри молочной железы, который отдает в грудь и спину;

Соски приобрели красный или розовый цвет;

На сосках есть сухость, шелушение, пузырьки или трещины;



Как кормить ребенка во время молочницы / Unsplash

Причины кандидоза сосков:

несоблюдение правил гигиены;

заражение от ребенка, у которого кандидоз ротовой полости;

травматизация соска вследствие неправильного прикладывания;

вагинальный кандидоз;

применение препаратов (антибиотиков, глюкокортикостероидов);

снижение иммунитета, сопротивляемости организма вследствие хронических или тяжелых заболеваний;

усталость, стресс, анемия, диабет;

В случае кандидоза необходимо обратиться к семейному врачу, а если кормите грудью – и к педиатру тоже. Специалисты должны произвести осмотр и направить к дерматологу или гинекологу.

Как кормить ребенка во время молочницы

Часто мойте руки с мылом; Позаботьтесь о правильном прикладывании ребенка; Кормите чаще, но короткими сеансами; Меняйте белье и прокладки для лактации как можно чаще; После каждого кормления практикуйте "воздушные ванны" для груди; Перед кормлением смачивать сосок капелькой своего молока; Стерилизуйте предметы, которые касаются груди и какие даете ребенку; Стоит временно исключить из питания сладости, булки, алкогольные и сладкие газированные напитки; Добавьте к рациону кисломолочные продукты; Если боль нестерпимая, сцеживайте молоко и кормите ребенка с помощью альтернативных методов докорма, таких как: чашка, ложка, шприц без иголки, пальцевое кормление;

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