Каннабис или алкоголь: ученые выяснили, что больше вредит подросткам

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Каннабис или алкоголь: ученые выяснили, что больше вредит подросткам

Исследователи из университета Монреаля проанализировали, как алкоголь и каннабис влияют на когнитивные функции мозга у подростков. А также доказали, что употребление наркотических веществ ухудшает способность адекватно понимать, изучать, осознавать и воспринимать внешнюю информацию.

В эксперименте участвовали 5% всех учеников, а это всего 3826 семиклассников Монреаля.

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В течение четырех лет детей проверяли на употребление алкоголя и каннабиса, а их когнитивные функции оценивали с помощью компьютерных тестов, отметили CAN.

 
Что такое когнитивные функции ?
Это функция центральной нервной системы, без которой теряется личность человека. Именно с помощью нее человек может понимать, познавать, изучать, осознавать, воспринимать и обрабатывать внешнюю информацию .

Наконец, исследователи обнаружили, что употребление психоактивных веществ, например, каннабиса напрямую связано с низким когнитивным функционированием. У людей, употребляющих наркотики, прослеживаются провалы в памяти и низкий уровень самоконтроля. Словом, курение марихуаны также было связано с дефицитом памяти и восприятия.

Зато, как отметили ученые, употребление алкоголя не было связано с нарушениями этих когнитивных функций. Это означает, что каннабис может иметь более долгосрочные последствия, чем алкоголь.

Употребление каннабиса влияет на когнитивные функции у подростков

Команда ученых также доказала, что парни и мужчины, употребляющие наркотики, чаще страдают от нарушения когнитивных функций мозга, чем девушки и женщины. Так что это исследование поможет выявить группы риска среди молодых людей, а также повысить их информирование об опасном влиянии каннабиса на когнитивное здоровье.


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Теги: исследования Наркотики Новости Здоровье Здоровье Дети
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