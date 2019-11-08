Обнаружили новую пользу употребления каннабиса

Исследователи пришли к выводу, что употребление каннабиса помогает людям с посттравматическим депрессивным расстройством. Это растение способно уменьшать депрессивные эпизоды и "отсеивать" мысли о самоубийстве.

Исследователи проанализировали данные более чем 24 000 жителей Канады, их исследование опубликовано на сайте Journal of Psychofarmalogy.

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Специалисты Британского центра Колумбии по применению веществ и Университета Британской Колумбии проанализировали данные жителей Канады, которые собрало Национальное статистическое бюро во время опроса состояния психического здоровья населения в 2012 году.

Анализ показал, люди, страдавшие посттравматическим депрессивным расстройством и не употреблявшие каннабис в течение последнего года, значительно чаще подвергались депрессии и мыслям о самоубийстве чем те, кто периодически употреблял его.

Те, кто не употреблял каннабис, в 7, 2 раза чаще переживали депрессивный эпизод, и в 4,8 раза чаще думали о суициде.

Эти результаты являются перспективными и заслуживают дальнейшего исследования, чтобы полностью понять пользу каннабиса для людей, которые живут с ПТСР,

– отмечает автор исследования Майкл Дж. Миллой.



Каннабис может помочь людям с постравматическим синдромом

Что такое посттравматическое депрессивное расстройство

ПТСР – это Это серьезное психиатрическое состояние, которое имеет множество негативных симптомов.

Оно может развиться у людей вследствие травмы или пережитого негативного опыта, например насилия.

Почти каждый человек после тяжелой травмы или пережитого негативного опыта будет испытывать стресс, однако большинство через некоторое время приходят в себя.

Однако есть процент людей, которые и в дальнейшем страдают от страшных навязчивых мыслей, не могут нормально спать и жить счастливой жизнью. Такие люди могут переживать эту травму снова и снова, даже когда угрозы уже давно нет, из-за чего живут в депрессии и часто хотят свести счеты с жизнью.

Канада и США имеют одни из самых высоких показателей ПТСР в мире. Исследование 2016 года показало, что 9,2% людей в Канаде и 7,2% людей в США страдают от ПТСР на протяжении всей своей жизни.

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