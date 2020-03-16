Карантин – это время улучшать демографическую ситуацию, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал украинцам улучшать демографическую ситуацию на карантине.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в прямом эфире одного из телеканалов.
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На вопрос журналиста, что можно сделать, чтобы не заразиться коронавирусом, Зеленский отметил, что это не простая задача, но порекомендовал оставаться дома. В частности, президент отметил, что это хорошее время для того, чтобы улучшить демографическую ситуацию в Украине.
Владимир Зеленский
“Будьте дома, читайте книги, и для молодых людей – вы же знаете, что у нас есть демографический кризис. Я думаю, что пора бороться с этим кризисом ”.
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