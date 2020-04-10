24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Карантин – не выход, 80% людей должны иметь иммунитет к COVID-19,– советник правительства Англии

- Читати новину українською
Последствия карантина / itv.com

80% населения все равно заболеют COVID-19 рано или поздно. Поэтому прятаться от коронавируса вечно нельзя, людям нужно выходить на работу.

Споры о необходимости продления карантина в британском руководстве вспыхнули с новой силой после того, как научный советник правительства Руперт Шут (Rupert Shute) высказался в пользу шведского сценария – отмены карантина и выработки коллективного иммунитета, пишет Daily mail.

Также на тему: Сколько людей может иметь антитела к коронавирусу: свежее исследование

Он заявил, что 80% населения все равно подхватит COVID-19, поэтому нынешние "прятки" не принесут ничего, кроме массовой безработицы и вспышки смертности по целому ряду других причин. Шут подчеркнул, что пребывание дома было важным, но теперь необходимо продолжать функционировать.


Последствия карантина могут быть хуже, чем от COVID-19 / Unsplash

В Англии и других странах звучат призывы перейти к модели коллективного иммунитета – дать большинству населения переболеть COVID-19 в легкой форме при изоляции уязвимых групп.

Мировая организация торговли предупредила о наступлении глубокой экономической рецессии из-за общего карантина, некоторые британские парламентарии призывают снимать ограничения.

По их словам, экономический кризис, масштабная безработица, отсутствие внимания к другим больным, перенос плановых операций и обследований, падение иммунитета из-за пребывания в четырех стенах – эти и другие причины могут спровоцировать отложенную смертность, которая превышает нынешние потери.

Во главе Великобритании на период болезни Бориса Джонсона стоит министр иностранных дел Доминик Рааб (Dominic Raab). Он уже заявил, что на следующей неделе карантин продлят.

А правительство соберет мнения ученых для того, чтобы определиться, сколько еще держать страну закрытой. Шут убежден, что на работе человек рискует заболеть не более, чем дома или в супермаркете.


Протекание заболевания COVID-19/Инфографика 24 Канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Карантин в Украине 2020 Профилактика заболеваний Великобритания Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 06:40 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
9 апреля 18:36 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза
9 апреля 09:13 Плаквенил против коронавируса: препарат, которым будут лечить украинцев
Анастасія Кушпіт
7 апреля 15:20 Что есть, чтобы быть здоровым: главное о питании
Анастасія Лукашевська
7 апреля 13:46 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська

Новости
Больше новостей