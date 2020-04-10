Карантин – не выход, 80% людей должны иметь иммунитет к COVID-19,– советник правительства Англии

80% населения все равно заболеют COVID-19 рано или поздно. Поэтому прятаться от коронавируса вечно нельзя, людям нужно выходить на работу.

Споры о необходимости продления карантина в британском руководстве вспыхнули с новой силой после того, как научный советник правительства Руперт Шут (Rupert Shute) высказался в пользу шведского сценария – отмены карантина и выработки коллективного иммунитета, пишет Daily mail.

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Он заявил, что 80% населения все равно подхватит COVID-19, поэтому нынешние "прятки" не принесут ничего, кроме массовой безработицы и вспышки смертности по целому ряду других причин. Шут подчеркнул, что пребывание дома было важным, но теперь необходимо продолжать функционировать.



Последствия карантина могут быть хуже, чем от COVID-19 / Unsplash

В Англии и других странах звучат призывы перейти к модели коллективного иммунитета – дать большинству населения переболеть COVID-19 в легкой форме при изоляции уязвимых групп.

Мировая организация торговли предупредила о наступлении глубокой экономической рецессии из-за общего карантина, некоторые британские парламентарии призывают снимать ограничения.

По их словам, экономический кризис, масштабная безработица, отсутствие внимания к другим больным, перенос плановых операций и обследований, падение иммунитета из-за пребывания в четырех стенах – эти и другие причины могут спровоцировать отложенную смертность, которая превышает нынешние потери.

Во главе Великобритании на период болезни Бориса Джонсона стоит министр иностранных дел Доминик Рааб (Dominic Raab). Он уже заявил, что на следующей неделе карантин продлят.

А правительство соберет мнения ученых для того, чтобы определиться, сколько еще держать страну закрытой. Шут убежден, что на работе человек рискует заболеть не более, чем дома или в супермаркете.



Протекание заболевания COVID-19/Инфографика 24 Канала

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