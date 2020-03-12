Карантин в Харькове: Кернес не хочет закрывать школы

В Харькове из-за карантина с 12 марта на три недели будут закрыты театры и кинотеатры, цирк и развлекательные центры, но школы и детские сады продолжат работать.

Об этом написал харьковский городской голова Геннадий Кернес.

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Почему Кернес не хочет вводить карантин в школах Харькова?

Он объяснил это тем, за последние 20 дней наблюдается снижение уровня заболеваний ОРВИ в школах.

Мэр Харкова Геннадий Кернес “Причина вторая – куда родителям девать своих детей на время трехнедельного карантина совсем непонятно, и для многих из них – это время становится тяжелым испытанием”.

Но он добавил, что если родители не хотят пускать детей в учебные заведения – руководство школ не будет против, необходимо написать соответствующее заявление на имя руководителя учебного заведения.

Кернес отметил, что это лишь превентивные меры, ведь в Харькове нет ни одного не то что больного коронавирусом, нет никакого подозрения на эту болезнь".

Где уже ввели карантин?

За несоблюдение карантина предусмотрена уголовная ответственность, поэтому, скорее всего, закроют все школы страны.

По состоянию на 12 марта закрыли учебные заведения: в Киеве и области, Львове, Черновицкой области, Ивано-франковский и Одесской. Также есть сообщения Харьковской ОГА о закрытии школ по всей области.



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