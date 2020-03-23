24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Карантин не защитит от повторного возгорания очагов коронавируса, – ВОЗ

- Читати новину українською

Заборона пересування, навіть повна, та карантин – недостатні заходи, аби зупинити поширення коронавірусу. Адже існує загроза повторного спалаху Covid-19, якщо не організувати додатковий захист здоров'я людей.

Об этом в воскресенье, 22 марта, говорил исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майк Райан, как пишет "Голос Америки". 

Читайте также В правительстве Чехии считают, что границы ЕС могут быть закрытыми год или два

По его словам, есть три вещи, на которых сейчас – пока действуют карантинные мероприятия – нужно сосредоточиться:

  • На диагностике больных;
  • На изоляции больных;
  • На изоляции тех, кто имел контакты с больными.

"Если мы сейчас не примем серьезные меры по обеспечению здоровья общества – когда все эти ограничения на передвижение отменят, опасность инфицирования вновь возрастет", – заверил Райан.

Многие европейские страны и США уже ввели жесткие ограничения на передвижение, как раньше было в Китае, например. Это правильно, говорит представитель ВОЗ, но вместе с этим надо тестировать каждого, у кого есть подозрение на заражение.

Добавим, что в ответ на вопрос о сроках внедрения вакцинации против коронавируса Райан посоветовал быть реалистами: "Мы говорим по крайней мере о годе".

По данным ВОЗ по состоянию на 22 марта всего в мире подтверждено 294 тысячи 110 случаев инфицирования в 186 странах и территориях. Умерли 12 тысяч 944 человека.

коронавирус
От инфицирования коронавирусом можно защититься: советы / Инфографика 24 канала

Аваков анонсировал "экстраординарные шаги" в Украине из-за коронавируса
сегодня
Автор: Олесь Друкач
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье ВОЗ Здоровье Медицина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
20 марта 17:56 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
20 марта 16:05 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
19 марта 20:04 Плаквенил против коронавируса: Трамп заявил об эффективности препарата
Анастасія Кушпіт
18 марта 20:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
18 марта 17:27 Фавипиравир против коронавируса: почему возникают сомнения в эффективности препарата
Анастасія Кушпіт
Новости
Больше новостей
Залиште відгук