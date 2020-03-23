Карантин не защитит от повторного возгорания очагов коронавируса, – ВОЗ

Заборона пересування, навіть повна, та карантин – недостатні заходи, аби зупинити поширення коронавірусу. Адже існує загроза повторного спалаху Covid-19, якщо не організувати додатковий захист здоров'я людей.

Об этом в воскресенье, 22 марта, говорил исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майк Райан, как пишет "Голос Америки".

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По его словам, есть три вещи, на которых сейчас – пока действуют карантинные мероприятия – нужно сосредоточиться:

На диагностике больных;

На изоляции больных;

На изоляции тех, кто имел контакты с больными.

"Если мы сейчас не примем серьезные меры по обеспечению здоровья общества – когда все эти ограничения на передвижение отменят, опасность инфицирования вновь возрастет ", – заверил Райан.

Многие европейские страны и США уже ввели жесткие ограничения на передвижение, как раньше было в Китае, например. Это правильно, говорит представитель ВОЗ, но вместе с этим надо тестировать каждого, у кого есть подозрение на заражение.

Добавим, что в ответ на вопрос о сроках внедрения вакцинации против коронавируса Райан посоветовал быть реалистами: "Мы говорим по крайней мере о годе".

По данным ВОЗ по состоянию на 22 марта всего в мире подтверждено 294 тысячи 110 случаев инфицирования в 186 странах и территориях. Умерли 12 тысяч 944 человека.