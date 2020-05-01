Карантин почти не влияет на количество смертей от COVID-19: расчеты США

Карантин считают одной из немногих эффективных мер борьбы с пандемией COVID-19. Однако для бизнеса карантинные мероприятия и режим самоизоляции губительны. Неудивительно, что предприниматели со всего мира активно протестуют против закрытия предприятий и других карантинных мероприятий. Американский предприниматель Ти Джей Роджерс уверен: вводить карантин есть смысл только в густонаселенных районах.

Он попытался привести логическое обоснование под требование свернуть карантин в своей колонке для Wall Street Journal. Ти Джей Роджерс утверждает, что карантин мало влияет на смертность от COVID-19.

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Роджерс провел расчеты, чтобы выяснить, как скорость внедрения карантина сказалась на смертности в каждом штате США.

На чем основаны расчеты

За точку отсчета он взял день, когда число смертей от коронавируса в том или ином штате превысило единицу на миллион населения. Затем он провел корреляционный анализ между смертностью в течение 21 дня, начиная с этого момента и числом дней между ним и введением карантинных мероприятий. Последняя величина колебалась от 10 до 35 дней.

Коэффициент корреляции оказался настолько низким, что можно считать его нулевым, утверждает Роджерс. По его мнению, случаи смертности в различных штатах лучше объясняются другими факторами, в частности, плотностью населения или наличием метро.

Это может означать, что в разных регионах был нужен разный подход к борьбе с эпидемией. Например, в Нью-Йорке с его большой плотностью карантин был оправдан, а в малонаселенном Висконсине – нет.

Также предприниматель отметил, что США следовало бы взять пример со Швеции, которая ввела очень мягкие карантинные мероприятия. Примечательно, что процент смертности в Швеции выше, чем в соседних Дании, Норвегии и Финляндии, однако на фоне других европейских стран выглядит более оптимистично.

Даже в некоторых из американских штатов, которые закрылись на карантин менее чем через три дня после достижения критического порога смертности, число жертв оказалось выше.

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Впрочем, следует понимать, что расчеты проведены предпринимателями, которые заинтересованы в том, чтобы карантинные меры не были приняты.

Большинство врачей и ученых не разделяют точку зрения Роджерса. Они считают, что без карантина остановить распространение COVID-19 и защитить систему здравоохранения от перегрузок невозможно.

Между тем, многие страны приблизились к пику первой волны эпидемии или даже прошли его. Это позволило начать ослабление карантинных мероприятий. Среди них – Франция, Германия и Греция, а также Новая Зеландия. К сожалению, вторая волна пандемии практически неизбежна.

Коротко о распространении COVID-19 в США

В США COVID-19 заразились более миллиона человек . Сейчас общее количество официально подтвержденных случаев заболевания в стране составляет 1 040 488 и эта цифра постоянно растет.

. Сейчас общее количество официально подтвержденных случаев заболевания в стране составляет 1 040 488 и эта цифра постоянно растет. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 60 тысяч американцев .

. Штат Нью-Йорк стал одним из глобальных центров пандемии COVID-19 в мире, ведь именно там – большинство случаев заражения в США.



Потери США в конфликтах VS COVID-19 / Инфографика 24 канала

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