Карантин ставит под угрозу вакцинацию в десятках стран, – ООН

В ООН заявили, что ограничения на авиаперелеты из-за пандемии угрожают проведению вакцинации. Запасы вакцин во многих странах мира исчерпываются.

Особенно угрожающая ситуация – в 26 странах. Преимущественно это страны Африки, а также КНДР и Мьянма. Об этом сообщила представитель ЮНИСЕФ Марикси Меркадо, информирует Организация Объединенных Наций.

Смотрите также Что делать, если нарушили график вакцинации ребенка

С 22 марта объем транспортировки вакцин уменьшился на 70 – 80% из-за сокращения количества коммерческих рейсов. Перевозить вакцины чартерами, отмечают в ЮНИСЕФ, также нецелесообразно из-за их небольшого количества.

Во время пандемии авиакомпании также повышают тарифы на перевозки грузов – до 200%, а это усложняет закупку вакцин странами с ограниченными финансами.

Страны, у которых нет много денег, не могут позволить себе платить такие суммы. Таким образом, они оставляют своих детей уязвимыми перед корью и полиомиелитом. От этих болезней можно защититься вакцинацией,

– подчеркнула Меркадо.

Ранее об угрожающей ситуации по вакцинации из-за перекрытия границ заявил председатель ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус. По информации Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, проблема с вакцинами уже возникла в 21 стране со средним и низким доходом.

Обратите внимание! В 2019 году ЮНИСЕФ доставил 2,34 миллиарда доз вакцин в 100 стран. Вакцинами были обеспечены 45% детей мира в возрасте до 5 лет. Еще до пандемии вакцины от кори, полиомиелита и других заболеваний были недоступны для 20 миллионов детей в возрасте до года.

Коронавирус и перекрытие границ

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса.

в связи с распространением в мире коронавируса. По состоянию на 1 мая в мире зарегистрировали более 3 миллиона 320 тысяч случаев коронавируса. Более 234 тысяч случаев – летальные. Выздоровели от COVID-19 более чем 1 миллион человек.

коронавируса. Более случаев – летальные. Выздоровели от COVID-19 более чем 1 миллион человек. Чтобы предотвратить распространение коронавируса и минимизировать его последствия, многие страны ввели ограничения на передвижение, пересечение границы, объявили карантин, режим чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации.

В частности, Украина с 17 марта приостановила все пассажирские авиасообщения и закрыла границы. С 18 марта запретили железнодорожные, авиа - и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.



Календарь профилактических прививок / Инфографика 24 канала