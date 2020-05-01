Карантин ставит под угрозу вакцинацию в десятках стран, – ООН
В ООН заявили, что ограничения на авиаперелеты из-за пандемии угрожают проведению вакцинации. Запасы вакцин во многих странах мира исчерпываются.
Особенно угрожающая ситуация – в 26 странах. Преимущественно это страны Африки, а также КНДР и Мьянма. Об этом сообщила представитель ЮНИСЕФ Марикси Меркадо, информирует Организация Объединенных Наций.
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С 22 марта объем транспортировки вакцин уменьшился на 70 – 80% из-за сокращения количества коммерческих рейсов. Перевозить вакцины чартерами, отмечают в ЮНИСЕФ, также нецелесообразно из-за их небольшого количества.
Во время пандемии авиакомпании также повышают тарифы на перевозки грузов – до 200%, а это усложняет закупку вакцин странами с ограниченными финансами.
Страны, у которых нет много денег, не могут позволить себе платить такие суммы. Таким образом, они оставляют своих детей уязвимыми перед корью и полиомиелитом. От этих болезней можно защититься вакцинацией,
– подчеркнула Меркадо.
Ранее об угрожающей ситуации по вакцинации из-за перекрытия границ заявил председатель ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус. По информации Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, проблема с вакцинами уже возникла в 21 стране со средним и низким доходом.
Обратите внимание! В 2019 году ЮНИСЕФ доставил 2,34 миллиарда доз вакцин в 100 стран. Вакцинами были обеспечены 45% детей мира в возрасте до 5 лет. Еще до пандемии вакцины от кори, полиомиелита и других заболеваний были недоступны для 20 миллионов детей в возрасте до года.
Коронавирус и перекрытие границ
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса.
- По состоянию на 1 мая в мире зарегистрировали более 3 миллиона 320 тысяч случаев коронавируса. Более 234 тысяч случаев – летальные. Выздоровели от COVID-19 более чем 1 миллион человек.
- Чтобы предотвратить распространение коронавируса и минимизировать его последствия, многие страны ввели ограничения на передвижение, пересечение границы, объявили карантин, режим чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации.
- В частности, Украина с 17 марта приостановила все пассажирские авиасообщения и закрыла границы. С 18 марта запретили железнодорожные, авиа - и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.