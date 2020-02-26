Карантин у бассейна с шампанским: как живут в отеле на Тенерифе, который закрыли из-за вируса
Туристы, которые находятся в закрытом из-за коронавируса отеле на Канарских островах, отдыхают у бассейна и пьют бесплатное шампанское. С сегодняшнего дня, 26 февраля, у гостей начался 14-дневный карантин.
25 февраля из 4-звездного отеля H10 Costa Adeje Palace госпитализировали туриста из Италии из-за подтвержденного у него коронавируса. После этого было принято решение закрыть отель с сотнями жителями на 14-дневный карантин.
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Как пишет издание Daily Mail, сегодня, 26 февраля, гости вышли позагорать у бассейна и наслаждались бесплатными запасами еды и алкоголя у бассейна. Добавим, все были в масках.
Полиция патрулирует комплекс, а тем временем власти проводят расследование по поиску туристов, покинувших отель до его закрытия на карантин и, вероятно, контактировавших с больным коронавирусом итальянцем.
Как выглядит карантин из-за коронавируса в отеле на Тенерифе: смотрите фото
Туристы в закрытом на карантин отеле загорают у бассейна / Instagram / @ priorityno.1 / Daily Mail
Туристы в закрытом на карантин отеле загорают у бассейна / Instagram / @ priorityno.1 / Daily Mail
Туристов в закрытом на карантин отеле угощают бесплатным шампанским / Instagram / @ priorityno.1 / Daily Mail
Туристов в закрытом на карантин отеле угощают бесплатным шампанским / Instagram / @ priorityno.1 / Daily Mail
Бесплатная еда, которой кормят туристов в отеле на Тенерифе, закрытом на карантин / PА / Daily Mail
Бесплатная еда, которой кормят туристов в отеле на Тенерифе, закрытом на карантин / PА / Daily Mail
Туристки в отеле на Тенерифе во время карантина / AP / Daily Mail
Также в сети появилось фото масок, которые выдали туристам в закрытом из-за коронавируса отеле. Добавим, что обычная маска не защищает от вирусов или бактерий, которые передаются по воздуху в том числе и от коронавируса.
Маски, которые выдали гостям в отеле на Тенерифе / AP / Daily Mail
Главное о коронавирусе Covid-2019
- По состоянию на 26 февраля общее число инфицированных превышает 80 000 человек по всему миру, а летальных случаев зафиксировано около 3 000.
- Распространение коронавируса стремительно возросло в Италии. Там от осложнений от коронавируса умерло 11 человек, все были пожилыми людьми. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах. Кроме того, правительство Австрии запретило пропускать поезда из Италии, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Добавим, что украинцы, проживающие в Ломбардии, рассказали, что панику раздувают СМИ, а на самом деле ситуация куда спокойнее.
- Вне Китая больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Южной Корее (763), в Японии (691), инфицированными являются пассажиры круизного лайнера Diamond Princess. На борту лайнера было 3 700 человек из 56 стран. Среди них и 25 украинцев, все – члены экипажа.
- У двух украинцев подтвердили коронавирус, их госпитализировали в больницу в Японии.
- 20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболеваний у них нет.
- Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого нет возбудителя коронавируса Covid-2019.
- Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Следовательно, чтобы успокоить настроения людей, к эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала
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