По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса

Кабмин принял решение о введении карантина на общенациональном уровне. Из-за коронавируса в Украине на три недели предлагают запретить массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, а также учебный процесс в школах и университетах.

Правительство рекомендует карантинные мероприятия по 3 апреля, пишет Правительственный портал.

Читайте также: В Киеве ввели карантин из-за коронавируса: какие будут ограничения

Какие меры предпринимают

Кабмин выделил 100 миллионов гривен на закупку средств индивидуальной защиты. Следовательно, до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемиологического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Также правительство запретило проведение массовых мероприятий, где запланировано участие 200 и более человек. Запрет не касается мер государственной необходимости.

А вот проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, но обязательно без зрителей.

Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.

К теме: Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса

Ранее о введении карантина в Украине сообщила Виктория Сюмар.

Завтра на три недели. До 3 апреля,

– сообщила Сюмар.

Сюмар рассказала о таких мерах:

закрытие учебных заведений;

запрет массовых собраний более 200 человек. Это касается и спортивных мероприятий (которые могут без зрителей происходить, и культурных мероприятий;

закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Также будет закрыта большая часть контрольных пунктов пропуска. Отмечают, что из 219 останется 49.

Сюмар также сообщила, что во время заседания правительства, из госбюджета решили выделили 100 млн гривен на закупку товаров индивидуальной защиты у частных внутренних компаний.

Что предусматривает карантин

Карантин это запрет проведения массовых мероприятий, развлекательных, спортивных событий, посещение учебных заведений. Также карантин предусматривает прекращение посещения больных в стационарах во время эпидемий гриппа.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отмечал, что карантин будет введен только после регистрации случаев внутренней передачи инфекции в стране.



Мифы и правда о коронавирусе/Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.