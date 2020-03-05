На Буковине из-за коронавируса во всех учебных заведениях ввели карантин
Из-за ситуации с коронавирусом, по всей Черновицкой области в школах и высших учебных заведениях ввели карантин.
Об этом во время брифинга сказала Наталья Гусак, сообщает Суспільне.
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Когда закончится карантин
Карантин в учебных заведениях продлится 14 дней. Кроме того, в области отменили все массовые мероприятия.
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