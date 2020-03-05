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На Буковине из-за коронавируса во всех учебных заведениях ввели карантин

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Из-за ситуации с коронавирусом, по всей Черновицкой области в школах и высших учебных заведениях ввели карантин.

Об этом во время брифинга сказала Наталья Гусак, сообщает Суспільне.

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Когда закончится карантин

Карантин в учебных заведениях продлится 14 дней. Кроме того, в области отменили все массовые мероприятия.

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Теги: Новости Здоровье Образование в Украине Учеба Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Лечение Здоровье
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