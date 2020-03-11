Карантин в Киеве: какое количество людей может собраться без ограничения
В Киеве ограничили проведение массовых мероприятий-концертов, спортивных мероприятий, семинаров, с количеством людей на них, которая будет превышать 60 человек.
Такие меры ввели для противодействия коронавирусу, об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
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Также он добавил, что будет временная остановка образовательного процесса в учебных заведениях всех форм собственности, которые есть в Киеве.
Ограничить проведение массовых мероприятий – концертов, спортивных мероприятий, семинаров, если количество людей на них будет превышать 60 человек,
– отметил Поворозник.
Он подчеркнул, что "это не является карантином, это ограничительные профилактические меры" для того, чтобы предотвратить распространение коронавирус в городе.
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
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