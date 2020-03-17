Карантин в Украине: как долго могут длится ограничения

Украина ввела карантинные мероприятия из-за распространения коронавируса Covid-19 на своей территории до 3 апреля. Впрочем, срок ограничений могут продлить. Это будет зависеть как от ситуации с распространением инфекции в странах ЕС, так и ситуации в Украине. Также есть вероятность введения в Украине чрезвычайного положения.

Об этом во время брифинга рассказал заместитель главы Минздрава, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Продлится карантин с учетом эпидемической ситуации в странах Евросоюза, у наших соседей, а также – с учетом эпидемической ситуации в нашем государстве. Все мероприятия мы вводим превентивно, однако мы не исключаем возможности, что могут вводиться новые меры и реагирования в случае массового распространения заболевания в Украине,

– подчеркнул он.

О том, будет ли продлеваться карантин, по словам Ляшко, в Министерстве здравоохранения будут знать ближе к дате завершения действующего срока карантина.

На вопрос о вероятности введения по всей территории государства режима чрезвычайного положения Ляшко ответил так: "Министерство здравоохранения инициирует все возможные меры безопасности на территории государства. Мы будем реагировать всеми возможными способами".

Карантин в Украине: основное по состоянию на 17 марта

Украина ввела карантин на своей территорий из-за пандемии коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.

Кроме того, государство закрыло свои границы для иностранцев от 16 марта прекратило международное авиа - и железнодорожное сообщение с 17 марта.

С 12:00 18 марта ограничения коснутся и междугородного транспорта. Будут запрещены любые пассажирские железнодорожные, авиа- и автобусные перевозки.

В городах действуют строгие ограничения на пользование общественным транспортом, в маршрутках можно ездить только по 10 человек, а в вагонах трамвая и троллейбусах по 20. Метро в Киеве, Днепре и Харькове на протяжении 17 марта вообще прекращают работу.

Также в городах закрываются все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.

В Житомирской и Черновицкой областях с 17 марта введен режим чрезвычайной ситуации.



Карантин в Украине: основные ограничения / Инфографика 24 канала