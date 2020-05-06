24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Карантин в Украине: когда откроются спортзалы

- Читати новину українською
Когда откроют спортзалы в Украине
Когда в Украине откроются спортзалы / Unsplash

На первом этапе ослабления карантина в Украине, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции, спортивные залы открываться не будут.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко "Сегодня".

Читайте также Украина не будет проводить массовые мероприятия 8 – 9 мая из-за карантина

Открытие тренажерных залов и фитнес-центров планируется на втором этапе ослабления ограничений.

"Также сейчас уже теплое время года, поэтому можно заниматься на тренажерах под открытым небом", – добавил Ляшко.

Вероятно, Виктор Ляшко имел в виду занятия спортом под открытым небом, ведь спортивные площадки с 11 мая будут еще закрыты.

По его словам, для спортивных залов наиболее критичными являются раздевалки, ведь избежать там скоплений людей невозможно.

Что известно о карантине в Украине

  • Общенациональный карантин ввели 12 марта. Впоследствии его дважды продлевали – пока ограничения действуют до 22 мая.
  • Уже с 11 мая карантин начнут ослаблять.
  • Правительство разработало пять этапов выхода страны из карантина. Однако их даты неизвестны. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Послаблення карантину інфографіка 24 каналОслабление карантина / Инфографика 24 канала

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Коронавирус в Украине Здоровье Карантин в Украине 2020 Спорт Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
5 мая , 13:55 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк
Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
3 мая , 07:40 Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
Юлія Девда
Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
30 апреля , 16:37 Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
Олександр Бевза