Карантин в Украине: когда откроются спортзалы

На первом этапе ослабления карантина в Украине, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции, спортивные залы открываться не будут.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко "Сегодня".

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Открытие тренажерных залов и фитнес-центров планируется на втором этапе ослабления ограничений.

"Также сейчас уже теплое время года, поэтому можно заниматься на тренажерах под открытым небом", – добавил Ляшко.

Вероятно, Виктор Ляшко имел в виду занятия спортом под открытым небом, ведь спортивные площадки с 11 мая будут еще закрыты.

По его словам, для спортивных залов наиболее критичными являются раздевалки, ведь избежать там скоплений людей невозможно.

Что известно о карантине в Украине

Общенациональный карантин ввели 12 марта. Впоследствии его дважды продлевали – пока ограничения действуют до 22 мая.

Уже с 11 мая карантин начнут ослаблять.

Правительство разработало пять этапов выхода страны из карантина. Однако их даты неизвестны. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Ослабление карантина / Инфографика 24 канала

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