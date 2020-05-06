Карантин в Украине: когда откроются спортзалы
На первом этапе ослабления карантина в Украине, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции, спортивные залы открываться не будут.
Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко "Сегодня".
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Открытие тренажерных залов и фитнес-центров планируется на втором этапе ослабления ограничений.
"Также сейчас уже теплое время года, поэтому можно заниматься на тренажерах под открытым небом", – добавил Ляшко.
Вероятно, Виктор Ляшко имел в виду занятия спортом под открытым небом, ведь спортивные площадки с 11 мая будут еще закрыты.
По его словам, для спортивных залов наиболее критичными являются раздевалки, ведь избежать там скоплений людей невозможно.
Что известно о карантине в Украине
- Общенациональный карантин ввели 12 марта. Впоследствии его дважды продлевали – пока ограничения действуют до 22 мая.
- Уже с 11 мая карантин начнут ослаблять.
- Правительство разработало пять этапов выхода страны из карантина. Однако их даты неизвестны. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Ослабление карантина / Инфографика 24 канала
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